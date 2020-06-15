Сильные грозы, град и понижение температуры: где в Украине испортится погода

Погода в Украине во вторник, 16 июня, будет неблагоприятной в большинстве областей. Синоптики прогнозируют сильные грозы, ливни, местами возможен град. Сильный штормовой ветер утихнет, но температура воздуха начнет опускаться.

На востоке страны грозы пройдут в Полтаве и Днепре, а также в Донецкой области. В Харьковской и Луганской областях будет сухо. Ночная температура воздуха составит +16 +18 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов, местами возможно до +30 +31 градуса.

В южных областях пройдут сильные грозы, возможны ливни. Ночью в регионе от +15 до +18 градусов, днем температура будет колебаться от +24 до +26 градусов. В Крыму гроза, ночью +16 +18 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

Северные области накроет грозами, возможен град. Ночная температура воздуха составит +16 +18 градусов, днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов.

На западе Украины синоптики прогнозирую сильные грозы, возможен град, днем – затяжные ливни. Ночью в регионе температура будет колебаться от +13 до +16 градусов, днем ожидается от +23 до +26 градусов, местами прогреет до +27 +28 градусов.

В центральной части страны также будут идти дожди, пройдут грозы и ливни. Ночная температура будет колебаться от +15 до +17 градусов, дневная от +25 до +28 градусов.

В Киеве 16 июня пройдет сильная гроза, возможен ливень и град. Ночью ожидается от +16 до +18 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 16 июня

По прогнозу Украинского гидрометцентра, такая погода сохранится на территории Украины в ближайшую неделю. В восточной и центральной части возможны прояснения и повышение температуры воздуха до +30 +31 градуса. В остальных областях синоптики прогнозируют грозы и ливни.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталка Диденко предупредила о сложных погодных условиях.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю.