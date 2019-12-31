Сильно преувеличивают: ученые разрушили мифы о символе 2020 года

Новый 2020 год по восточному календарю – это год Белой Металлической Крысы и астрологи рассказали о всех повадках, симпатиях и антипатиях этого пушистого грызуна. А вот ученые далеко не со всеми утверждениями согласны. Об этом пишет издание "КП в Украине".

Зоологи советуют дважды подумать тем, кто задумался о том, чтобы завести себе крысу в качестве домашнего любимца. Эти зверьки неприхотливы, но таким питомцам также нужна любовь, забота, внимание и уход. Домашние крысы – прекрасные друзья, если с ними постоянно общаться.

"Крысы – зверьки умные и общительные. Это прекрасные животные-компаньоны, они сильно привязываются к своим владельцам, хорошо ладят с детьми, откликаются, если их зовут и даже могут выполнять несложные команды. Крысы очень чистоплотные и аккуратные, содержать их дома несложно, а удовольствие от дружеского общения- масса! Они обожают исследовать окружающий мир и новые предметы, любят хорошую компанию, кстати, умеют смеяться и реагируют на щекотку. Если в квартире мало места для собаки, то для крысы его вполне хватит. А лучше завести пару особей, чтобы им было веселее", - рассказал заместитель заведующей сектора "Грызуны и террариум" Фельдман Экопарк Эдуард Мацилевский.

Самые любимые лакомства крыс – это зерно, орехи и овощи, а вот утверждение, что крысы и мыши любят сыр – это миф.

"Иногда крыс можно побаловать и человеческими деликатесами – новогодним оливье с колбасой, например. Кстати, их страсть к сыру сильно преувеличена, как и любовь к водным процедурам – плавать они умеют, но купания без надобности избегают", - рассказала ветврач Анастасия Непочатова.

Кроме того, зоологи отметили, что существует еще один миф о крысах – это агрессивность грызунов.

"Домашняя особь абсолютно безобидна, да и уличная может представлять некоторую угрозу, только защищаясь в безвыходной ситуации, а это, согласитесь, справедливо", - объяснила ветврач.