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Был сильно избит: новые детали о найденном в Черновцах ребенке в чемодане

STYLERПроисшествия    28.06.2019 - 16:41
Был сильно избит: новые детали о найденном в Черновцах ребенке в чемодане
Тело ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Мертвого ребенка нашли случайные прохожие

На теле трехлетнего ребенка, которого нашли в красном чемодане на окраине Черновцов, были замечены многочисленные побои. Об этом сообщает ТСН.

Напомним, мальчика обнаружили случайные прохожие возле стен недостроенного гипермаркета. Супружеская пара во время вечерней прогулки заметила новый красный чемодан. Когда его открыли, ужаснулись - внутри был мертвый ребенок, завернутый в одеяло.

А еще одна женщина рассказала, что видела, как в среду, 26 июня, видела двух неизвестных - мужчину и женщину, проходивших мимо ее дома. При себе они имели красный чемодан, однако шли не в сторону остановки маршрутки, а в противоположном направлении.

Был сильно избит: новые детали о найденном в Черновцах ребенке в чемодане

Тело ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Свидетель сообщила, что ее удивил контраст между бедностью одежды пары и новым ярким чемоданом.

"Их было двое, но на вид они были такие невзрачные. Я еще подумала - такие невзрачные, а на море едут", - рассказала женщина.

Был сильно избит: новые детали о найденном в Черновцах ребенке в чемодане

Тело ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, 78-летний пенсионер, вооружившись ножом, вырезал целую семью в Одессе - 67-летнюю женщину, ее 46-летнюю дочь и 45-летнего зятя.

К слову, недавно появились новые обстоятельства в деле убийства полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Как сообщалось ранее, под Киевом в карьере в селе Щербаки утонул священник со своей четырехлетней дочкой.

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