Сильні та затяжні магнітні бурі у лютому: названі небезпечні дати
Магнітних бур у лютому буде лише дві, проте вони будуть сильними та затяжними. Штормити буде кілька днів поспіль і бурі можуть викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.
Коли у лютому будуть магнітні бурі, повідомляється на сайті Meteoagent.
Небезпечні дати у лютому
Згідно з календарем, складеним за допомогою супутникових систем NOAA та TESIS наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу, затяжні магнітні бурі накриють Землю двічі:
- З 7 по 10 лютого
- З 19 по 21 лютого
За 9-бальною шкалою К-індекс ці магнітні бурі досягнуть рівня 4. К-індекс - показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу.
Які проблеми може спричинити магнітна буря
У такі дні найчастіше спостерігається загальне погіршення самопочуття, невеликий головний біль, сонливість, порушення концентрації. А також:
- Запаморочення, туман у голові
- Порушення серцебиття, стрибки артеріального тиску
- Сонливість, безсоння, порушення сну, проблеми із засипанням та пробудженням
- Перепади настрою, дратівливість, надмірна емоційність
- Апатія, підвищена втома, слабкість, занепад сил
- Агресія, депресія, тривожність
- Біль у суглобах, ломота у кістках
- Порушення концентрації
- Загострення хронічних захворювань, болі у місцях старих травм та переломів
Як можна допомогти своєму організму
У дні магнітних бур потрібно уважніше поставитися до стану свого здоров'я. Обов'язково потрібно дотримуватися нормального режиму дня, повноцінно відпочивати, висипатися. Фізичні, психоемоційні навантаження бажано зменшити.
Вранці організму допоможе зарядка, контрастний душ, вдень – прогулянка на свіжому повітрі, похід на басейн, увечері – спокійна атмосфера, прогулянка, розслаблююча ванна.
У такі дні не варто налягати на каву, віддавайте перевагу трав'яним чаям, пийте більше звичайної води.
Харчуватися потрібно повноцінно, у раціоні обов'язкові фрукти та овочі, крупи. Від фастфуду, жирної та гострої їжі, алкоголю – варто утриматися.
У дні магнітних бур бажано знизити психоемоційні навантаження. Не варто вплутуватися в конфлікти, сваритися, піддаватися на провокації та агресію.
Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками усі необхідні ліки.
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