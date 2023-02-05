Сильні та затяжні магнітні бурі у лютому: названі небезпечні дати

Магнітних бур у лютому буде лише дві, проте вони будуть сильними та затяжними. Штормити буде кілька днів поспіль і бурі можуть викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Коли у лютому будуть магнітні бурі, повідомляється на сайті Meteoagent.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками усі необхідні ліки.

У дні магнітних бур бажано знизити психоемоційні навантаження. Не варто вплутуватися в конфлікти, сваритися, піддаватися на провокації та агресію.

Харчуватися потрібно повноцінно, у раціоні обов'язкові фрукти та овочі, крупи. Від фастфуду, жирної та гострої їжі, алкоголю – варто утриматися.

У такі дні не варто налягати на каву, віддавайте перевагу трав'яним чаям, пийте більше звичайної води.

Вранці організму допоможе зарядка, контрастний душ, вдень – прогулянка на свіжому повітрі, похід на басейн, увечері – спокійна атмосфера, прогулянка, розслаблююча ванна.

У дні магнітних бур потрібно уважніше поставитися до стану свого здоров'я. Обов'язково потрібно дотримуватися нормального режиму дня, повноцінно відпочивати, висипатися. Фізичні, психоемоційні навантаження бажано зменшити.

У такі дні найчастіше спостерігається загальне погіршення самопочуття, невеликий головний біль, сонливість, порушення концентрації. А також:

За 9-бальною шкалою К-індекс ці магнітні бурі досягнуть рівня 4. К-індекс - показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу.

Згідно з календарем, складеним за допомогою супутникових систем NOAA та TESIS наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу, затяжні магнітні бурі накриють Землю двічі:

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