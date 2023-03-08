Сильні фото штурмовиків ЗСУ на передовій: кадри зробив побратим бійців, який загинув під Бахмутом

Українські захисники на Бахмутському напрямку продовжують міцно тримати оборону, стримуючи натиск російських загарбників і відбиваючи масивні атаки ворога на цій найгарячішій ділянці фронту. Воїни-штурмовики ЗСУ показали фото, які зробив їхній побратим, який загинув в одній із битв за місто.
Про це передали у міністерстві оборони України на Telegram-каналі.
На кадрах - 2-й штурмовий батальйон 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, які не дають російським інтервентам просуватися на Бахмутському напрямку.
Українські штурмовики 3 ОШБ ЗСУ (фото: facebook.com/ab3.army)
"Фотографії побратимів зробив боєць на псевдо Фотограф", - йдеться у повідомленні.
Військові уточнюють, що цей боєць, який загинув у битві за Бахмут, служив у складі 2-ї роти цієї штурмової бригади.
Бійці 2 роти 3 окремої штурмової бригади ЗСУ на Бахмутському напрямку (фото: facebook.com/ab3.army)
У коментарях до посту в мережі зі знімками українці тепло дякують військовим за мужню оборону батьківщини та відсіч навалу російських окупантів, бажають захисникам небесного заступництва та вшановують подвиг воїнів.
Знімки побратимів зробив боєць 2-ї роти 3 ОШБ ЗСУ на псевдо "Фотограф" (фото: facebook.com/ab3.army)
Нагадаємо також, що за даними британської розвідки, ЗСУ стабілізували північну лінію оборони Бахмута.
Раніше повідомлялося, що військові-штурмовики зворушливо привітали українок із 8 березня у своєму відеозверненні на фронті.