Сильнейший град и ливень в Киеве: в сеть попали видео мощной непогоды

В Киеве 18 сентября прошел сильнейший ливень и град, хотя утром было ясное небо и ничего не предвещало ненастья. В некоторых районах столицы дождь перешел в град, а сильный ветер валил деревья. Фото и видео непогоды местные жители публикуют в соцсетях.

Отметим, что стихия резко ударила по автомобилям и людям в столице Украины.

Видео: Град в Киеве (YouTube)

С центральной площади столицы сняли видео сильного ливня, который залил все центральные улицы.

Видео: Ливень в Киеве (YouTube)

"Лобановского 6. Будьте внимательны! Начался деревопад!", - написали в соцсети Facebook.

На снимке видно, как посреди улицы дерево упало прямо на проезжую часть.

Фото: Поваленное дерево в Киеве (Facebook)

Отметим, что синоптики предупреждали о резких порывах ветра – до 15-20 м/с. Киевлян и жителей региона просят не выходить на улицу без надобности, не укрываться от стихии под деревьями и обходить оборвавшиеся линии электропередач.

К слову, ветреная погода будет досаждать жителям столицы Украины еще до конца суток 18 сентября. Уже в среду, 19 сентября, шквалы ветра охватят все регионы.