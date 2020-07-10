Сильная жара и грозы: какие области накроет невыносимой погодой

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине готовит неприятный холодный сюрприз

В Украину снова возвращается сильная жара и синоптики предупреждают об опасности. Грозы и ливни вероятны в субботу только на западе страны.

С понедельника, 12 июля, грозы накроют запад страны, центр и часть юга. Температура воздуха после жарких выходных снова резко упадет. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтра по всей Украине днем ожидается +28 +33 градуса. Осадков завтра не будет, кроме грозовых дождей в западных областях. А вот кому-то действительно будет холодно на Петра и Павла. Так как 12-го июля в западной части Украины температура воздуха снизится до +14 +20 градусов, да и еще с сильными дождями. Также 12 июля дожди с грозами пройдут во второй половине дня в Житомирской, Киевской, Черниговской областях, Крыму и в Приазовье. На остальной территории будет сухо и жарко, до +29 +33 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве в субботу будет жарко и сухо, погода начнет портиться в воскресенье после обеда, а к понедельнику похолодает.

"В Киеве в субботу ожидается солнце и жара, +30 +32 градуса. В воскресенье в столице во второй половине дня вероятен дождь с грозой, +28 +29 градусов. В понедельник в Киеве существенно похолодает", - добавила Наталка Диденко.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики изменили прогноз погоды на июль и рассказали, когда погода станет комфортной.