Сік із цього фрукту може вбити ваше здоров'я: що відомо

Що потрібно знати

Однак кілька досліджень показали, що ці тропічні фрукти можуть бути смертельними.

Згідно з деякими новими дослідженнями, два члени класу хімічних сполук, які називаються фуранокумаринами, які містяться у високих концентраціях у плодах, можуть знижувати або посилювати засвоєння певних ліків.

Це може призвести до низького або небезпечно високого рівня цих препаратів в організмі.

Дослідження показало, що одна склянка грейпфрутового соку може вплинути на здатність вашого організму виробляти або ефективно використовувати CYP3A4, фермент, що є присутнім у печінці та тонкому кишечнику.

Це, своєю чергою, впливає здатність нашого організму засвоювати певні пероральні препарати.

Більшість препарату потрапляє в кров і довше залишається в організмі, викликаючи ефект передозування, навіть якщо ви прийняли правильне дозування.

Препарати дуже різноманітні: від ліків проти холестерину та артеріального тиску до ліків проти раку та заспокійливих ліків.

Чим загрожує грейпфрутовий сік

Результати поєднання цього соку з ліками можуть бути дуже драматичними.

Це прискорене серцебиття, розпад м'язової тканини, токсичність кісткового мозку, задишка, шлунково-кишкові кровотечі та ниркова недостатність - все це ускладнення прийому деяких ліків, на які діють фуранокумарини.