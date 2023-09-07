Сік із цього фрукту може вбити ваше здоров'я: що відомо

Грейпфрутовий сік та грейпфрут можуть бути частиною здорового харчування. Цей плід містить вітамін С та калій - поживні речовини, необхідні вашому організму для правильної роботи.
Але є умова, за якої цей сік стає отрутою, повідомляють на сайті FDA (Управління контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США).
Однак кілька досліджень показали, що ці тропічні фрукти можуть бути смертельними.
Згідно з деякими новими дослідженнями, два члени класу хімічних сполук, які називаються фуранокумаринами, які містяться у високих концентраціях у плодах, можуть знижувати або посилювати засвоєння певних ліків.
Це може призвести до низького або небезпечно високого рівня цих препаратів в організмі.
Дослідження показало, що одна склянка грейпфрутового соку може вплинути на здатність вашого організму виробляти або ефективно використовувати CYP3A4, фермент, що є присутнім у печінці та тонкому кишечнику.
Це, своєю чергою, впливає здатність нашого організму засвоювати певні пероральні препарати.
Більшість препарату потрапляє в кров і довше залишається в організмі, викликаючи ефект передозування, навіть якщо ви прийняли правильне дозування.
Препарати дуже різноманітні: від ліків проти холестерину та артеріального тиску до ліків проти раку та заспокійливих ліків.
Результати поєднання цього соку з ліками можуть бути дуже драматичними.
Це прискорене серцебиття, розпад м'язової тканини, токсичність кісткового мозку, задишка, шлунково-кишкові кровотечі та ниркова недостатність - все це ускладнення прийому деяких ліків, на які діють фуранокумарини.
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