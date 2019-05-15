До сих пор снятся кошмары: Милла Йовович сделала аборт

Милла Йовович призналась, что два года назад сделала аборт. Об этом знаменитая голливудская актриса украинского происхождения написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам 43-летней звезды фильмов "Жанна д’Арк", "Обитель зла" и "Пятый элемент", экстренный аборт она была вынуждена сделать на 4,5 месяце беременности. В то время актриса находилась на съемках в одной из стран восточной Европы.

Милла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

"У меня начались преждевременные роды, и я сказала, что должна быбть в сознании, пока процедура будет длиться. Это был один из самых ужасных опытов в моей жизни. Мне до сих пор снятся кошмары", - написала Милла Йовович.

Актриса отметила, что в тот момент она была "одинокой и беспомощной" - после пережитого Милла впала в одну из самых тяжелых депрессий в ее жизни. Ей даже пришлось впервые в жизни взять перерыв в карьере и на несколько месяцев полностью изолировать себя от общества. На такой шаг она пошла для того, чтобы не навредить своим дочерям - Эве (2007-го года рождения) и Дашиэл (2015-го года рождения).

Вместе с тем Йовович начала ухаживать за садом, записалась в спортзал, перешла на здоровое питание - это все заменило ей антидепрессанты.

"К счастью, я смогла найти выход из этого личного ада, не прибегая к таблеткам. Но воспоминания о том, через что я прошла и что потеряла, останутся со мной до самой смерти", - призналась Милла и добавила, что аборт - это "в лучшем случае кошмар".

Милла Йовович с семьей (фото: instagram.com/millajovovich)

"Ни одна женщина не хочет пройти через это. Но мы должны бороться за наши права, за то, чтобы получать все, что нам необходимо для нашей безопасности", - резюмировала актриса.

Добавим, что этот пост Йовович стал реакцией на решение властей штата Джорджия ввести запрет на аборты на сроке больше шести недель (на этом сроке у эмбриона начинает биться сердце).

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