"Сидіти" на дієті та годувати дитина за графіком. 5 поширених міфів про ГВ

Молоко - це їжі, тому діти мають ще отримувати воду

За словами лікаря, це поширений міф. Діти до 6 місяців повинні отримувати виключно грудне вигодовування, яке покриває повністю їхні потреби.

Молоко матері замінює дитині пиття та їжу, оскільки, крім різних поживних речовин та ферментів, в ньому достатньо води. Жіноче тіло унікальне, адже воно здатне адаптуватися до потреб дитини.

У разі відсутності води в тілі дитини вона почне частіше вимагати годування.

Щоб було молоко, потрібно постійно зціджуватися

Існує помилкова думка, що для того, щоб довго годувати та було достатньо молоко, обов'язково потрібно додатково зціджуватися.

Це не так, адже лактація підлаштовується під потреби вашої дитини. Тому у додаткових заціджуваннях нема потреби.

Грудне вигодовування працює за принципом "попит-пропозиція".

Чим більше молока вийшло, тим більше молока й прийшло. Тому постійне зціджування може призвести до гіперлактації, коли молока виробляється занадто багато. Це загрожує постійними лактостазами, або застоями молока.

Дитина повинна їсти по графіку

Це помилка, адже дитина повинна їсти лише на вимогу.

Спочатку малюк може просити груди дуже часто - не лише для їжі, а і для втамування спраги, заспокоєння, відчуття безпеки.

Мами на ГВ не можуть приймати ліки та робити beauty-процедури

Це не правильно.Жінки, які годують грудьми, можуть приймати ліки за потреби. До того ж є ліки, які сумісні з грудним вигодовуванням. Також це стосується різних процедур.

Жінка повинна дотримуватись суворої дієти

Жінкам потрібно харчуватися раціонально, збалансовано та різноманітно і таким чином її малюк також буде знайомитись з різними продуктами через молочко.

До того ж мами на ГВ досить швидко втрачають зайві кілограми. Для цього не варто сідати на спеціальну дієту.

Так само не варто намагатись пити менше води: обмеження прийому рідини не сприяє виділенню молока з грудей, а призводить до затримки рідини в організмі, що викликає набряки, відчуття спраги та інші незручності.