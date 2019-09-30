Сидел в багажнике: в ДТП под Киевом погиб 19-летний парень (фото)

В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области погиб 19-летний парень. Молодой человек забрался в багажник автомобиля, поскольку в салоне ему не хватило места. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

ДТП случилось утром, 29 сентября, в селе Мироновка. В автомобиле в момент происшествия находилось еще семь человек - водитель, две девушки и четверо парней. Все они находятся в больнице с различными травмами.

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Кроме того, за рулем был 17-летний студент одного из местных учебных заведений. Парень недавно купил авто, но права еще не успел получить. Изрядно выпив, студент решил похвастаться перед друзьями.

Автомобиль протаранил забор частного дома, и его занесло к бетонному колодцу. Машина перевернулась, а находящийся в багажнике парень погиб на месте.

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

В крови несовершеннолетнего водителя обнаружили 1.25 промилле. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины. Расследование аварии продолжается.

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