Швидко і чисто: три дієві способи очистити гранат без зусиль

Гранат - корисний фрукт, багатий на поживні речовини, завдяки чому особливо популярний в холодну пору року. Проте назавжди вдається швидко почистити гранат, не залишивши після цього плям соку.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало способи почистити гранат швидко, гарно, і, крім цього, не залишивши після цього бруду.

Спосіб 1: постукати по гранату

Якщо подача і зовнішній вигляд фрукта не мають значення, для відділення зерняток гранату від шкірки можна використати звичайну ложку. Спочатку фрукт потрібно розрізати навпіл.

Тримаючи половинку гранату над мискою шкіркою догори, постукайте ложкою або дерев'яною лопаткою по шкірці. "Вибивати" зернятка потрібно доти, доки всі вони не опиняться в мисці.

Втім, щоб не задекорувати стіни та стелю бризками багряного кольору, тримайте половинку граната якомога нижче до дна посуду.

Спосіб 2: розрізати гранат зірочкою

Цей спосіб очистки граната - ідеальний варіант для ефектної та естетичної подачі, наприклад, щоб пригостити гостей за святковим столом.

Спершу потрібно зробити неглибокий надріз по колу, з того боку, де колись була квіточка плоду, таким чином відділивши "шапочку" граната.

Після цього потрібно обережно зробити неглибокі надрізи по боках фрукта, де проходять межі секцій плоду. Завдяки відрізаній шапочці плоду межі секцій легко визначити по білих перетинках.

Як швидко розрізати гранат (скриншот / Смачно без ЗамарочОк)

Важливо не розрізати фрукт до кінця, щоб частинки залишились з'єднаними. Акуратно розкрийте гранат, злегка натискаючи на центр. В результаті розрізаний фрукт має бути схожим на трояндочку.

Перед подачею граната на стіл видаліть білі перетинки всередині фрукту.

Як чистити гранат (скриншот / Смачно без ЗамарочОк)

Спосіб 3: почистити гранат в воді

Для того, щоб почистити гранат від шкірки, не залишивши жодної плями, можна використати миску з водою. Перш за все з граната потрібно зрізати верхівку, а потім зробити вертикальні надрізи на фрукті по перетинках секцій.

Помістивши гранат в миску з водою, розділіть руками частини фрукта. Відділіть зернятка від шкірки - вони осядуть на дно посуду, а шкірка плаватиме на поверхні води.

Після цього воду з зернятками достатньо перелити через сито - і можна насолоджуватись корисним фруктом.