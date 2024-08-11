Швидко і безпечно для здоров'я: дієтолог назвала 5 факторів схуднення

Як безпечно схуднути

Безпечний темп схуднення - всього 15% ваги за пів року, тому не варто гнатись за швидкими результатами.

Правильно підібрані підходи до способу життя з лікарем-дієтологом, такі як харчування, фізичні вправи, а також методи трансформації стресу можуть допомогти підтримувати оптимальну вагу та здоров’я.

Дієтолог зазначила, що до нормалізації ваги слід підходити саме через здоров'я. Також експерт назвала 5 факторів, які впливають на безпечність схуднення.

Оберіть правильну дієту

Слово дієта з грецької перекладається, як спосіб життя. Тому варто обрати такий спосіб життя та дієту, яка може бути тривалої та безпечною для здоров'я.

В правильного харчування немає кінця

За словами експерта, в здорової ваги та харчування немає кінцевої мети. Тому варто знати, що цей процес тривалий та повинен приносити задоволення. Важливо також, щоб дієта була дуже смачною та корисною.

Підготуйтесь

Необхідно підготуватись до цього процесу, можливо необхідно звернутися до лікаря або здати певні аналізи, перевірити гормони та подивитись, наскільки організм готовий до цього процесу.

Можливо, ви потребуєте спеціального харчування.

Мотивація та натхнення

Тоді буде набагато легше йти до своєї мети, адже тоді ви будете це робити з гарним настроєм. Якщо вас будуть надихати люди поруч з вами та створювати підтримуюче середовище, то йти до здорової ваги буде легше.

Не критикуйте себе

Життя непередбачуване і інколи людина зривається з дієти або потрапляє в якусь подію, де треба з'їсти торт. В таких ситуаціях потрібно насолоджуватись моментом, а наступного дня знову правильно харчуйтесь та йдіть до своєї мети.

Часто в бажанні досягти результатів люди заганяють себе у суворі рамки. Нерідко це призводить не тільки до зривів, а й до повернення до старих звичок і відчуття провини.

Тому ось такий гуманний підхід до свого тіла та здоров'я ваги буде можливістю отримати результат на тривалій відстані.