Швидка дієта або 5:2. Вся правда та ризики про цей спосіб харчування

Дієта 5:2, також відома як " Швидка дієта", стала популярним методом контролю ваги та покращення стану здоров'я. Чи можна за допомогою цього метода харчування схуднути?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попко в Facebook.

Основна перевага дієти - гнучкий підхід: лише два дні на тиждень потрібно обмежувати калорійність раціону до 600-800 ккал, а решту днів - харчуватися більш вільно, дотримуючись принципів здорового харчування.

Що дає дієта 5:2?

Окрім очевидного зниження калорійності, ця дієта сприяє:

Схудненню та підтримці ваги;

Зменшенню запальних процесів в організмі;

Зміцненню імунітету та відновних функцій;

Покращенню мікробіоти кишківника: зростає чисельність корисних бактерій, зокрема аккермансій, які позитивно впливають на здоров’я кишківника.

Як працює дієта?

У два "низькокалорійні дні" слід обмежити раціон до 600-800 ккал, включивши нежирні білкові продукти, овочі, зелень і достатню кількість води.

При цьому важливо уникати таких помилок, як вживання висококалорійних страв (наприклад, круасана з кавою), які швидко вичерпують денний ліміт калорій та не дають відчуття ситості.

Інші 5 днів рекомендується харчуватися за принципами середземноморської дієти: натуральні продукти, багаті клітковиною, вітамінами та мінералами (злаки, овочі, риба, горіхи, кисломолочні продукти).

Дослідження підтверджують, що низькокалорійні дні та періодичне голодування стимулюють зростання корисних бактерій, таких як аккермансії та біфідобактерії. Вони зміцнюють стінки кишківника, знижують запалення та сприяють загальному оздоровленню.

Наприклад, дослідження показало, що після тижня низькокалорійної дієти кількість корисних бактерій значно зросла і залишалась стабільною протягом 10 днів після повернення до звичайного харчування.

Що передбачає дієта 5:2 (фото: lyonsdenfitness.co.uk)

Що люблять наші бактерії?

Мікробіота кишківника віддає перевагу таким продуктам:

Горіхи , насіння, чорний шоколад, оливкова олія, червоне вино;

, насіння, чорний шоколад, оливкова олія, червоне вино; Пребіотики: цибуля, часник, ферментовані продукти (кефір, йогурт, квашена капуста).

Дієта 5:2 не дозволяє "об’їдатися" в інші дні чи виключати цілі групи продуктів без рекомендації лікаря. Це збалансований і науково обґрунтований підхід, який дозволяє поліпшити здоров'я без радикальних обмежень.

Дотримуючись такого підходу, ви не тільки покращите фізичну форму, а й подаруєте своїм "малим друзям" - кишковим бактеріям - найкращі умови для процвітання.