В Швеции "ватница" накинулась на украинку и поплатилась за это работой (видео)

Детали скандала

Известно, что поклонница "русского мира" работала в частной школе Lernia. Сама она родом из Санкт-Петербурга, но давно живет в Швеции.

"Нам стало известно о видео, на котором сотрудница Lernia словесно нападает на другого человека. Хотим уточнить, что угрожающе выражающийся человек сейчас не находится на службе и не вернется на работу в Lernia. Мы решительно дистанцируемся от того оскорбительного мнения, которое выражает на видео этот человек", – сообщили на сайте учреждения.

С чего все началось

24 апреля недалеко от посольства РФ в Стокгольме россиянка разбросала украинскую символику и на замечание об этом украинки, начала ее оскорблять. Она кричала, что женщины из Украины в Швеции могут мыть только полы и исполнять черную работу.

"Украинки или проститутки, или поломойки", - не унималась россиянка, оскорбляя украинку.

Женщина, пострадавшая от скандалистки, опубликовала пост в соцсети с просьбой сделать известной россиянку.

Пользователи сети идентифицировали личность россиянки, которая напала на украинку. Ею оказалась 70-летняя Евгения Карлсон (девичья фамилия – Денисова).

После этого видео отправили в школу, в которой она работала, и там приняли решение ее уволить.