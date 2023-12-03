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Схуднути до Різдва: дієтолог розкрила "магічну" формулу харчування

Дієта для схуднення (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро Різдво та Новий рік, тому багато хто хоче підготуватися до свят та схуднути. Але відмовлятися від їжі точно не варто, адже існує більш правильна та корисна формула, яка допоможе вам скинути вагу. Її розкрила дієтолог Кортні Кассіс.

Як схуднути до Нового року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Tik-Tok дієтолога.

Як харчуватися для схуднення

Кассіс наголошує на тому, що усі міфи про голодування та необхідність відмовитися від "шкідливої" їжі не тільки не працюють, а ще й шкодять здоров'ю. Саме тому вона радить спробувати спеціальну формулу "90-30-50".

"Мінімум 90 грамів білка, 30 грамів клітковини та 50 грамів корисних жирів щоденно" - пояснила дієтолог.

Вона радить планувати раціон заздалегідь та спробувати прораховувати, скільки саме білків-клітковини-жирів отримає організм. Насправді це не так і важко, потрібно лише дізнатися про склад продуктів, які ви вживаєте.

Що треба їсти, аби схуднути (фото: freepik.com)

У чому секрет "магічної" формули

За словами дієтолога, завдяки такому харчуванню вона схудла на 3 кілограми за місяць, на цьому її прогрес не закінчився. При цьому жінка не голодувала та мала можливість їсти різноманітні страви.

Кассіс розповіла, що "магічна" формула не тільки допомагає схуднути. Вона допомагає у лікуванні хронічних захворювань, бореться з гормональним дисбалансом, а також здатна впливати на рівень цукру у крові.

Дієтолог розкрила секрет схуднення (скріншот)

Важливо враховувати індивідуальні особливості, фізичну активність, а також конкретні потреби організму. Кожній людині обов'язково слід консультуватися з лікарем чи дієтологом, перш ніж вносити значні зміни у свій раціон.

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