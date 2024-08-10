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Схуднення і алкоголь: дієтолог розповіла, чи можна знайти компроміс

Чи можна пити алкоголь під час схуднення (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час схуднення важливо дотримуватись правильного харчування та виключити всі шкідливі продукти. Особливо необхідно відмовитись від алкогольних напоїв, адже вони дуже калорійні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Вплив алкоголю під час схуднення

За словами експерта, алкоголь погано міксується зі схудненням, адже від завжди заважає досягнути хороших результатів.

До того ж він має багато шкідливих та небезпечних ефектів, і це завжди заважає процесу схуднення, тому що ми погіршуємо роботу печінки.

Вживання алкоголю провокує появу набряків та впливає на вагові показники.

Крім того, коли ми споживаємо алкогольні напої, то втрачається контроль, тому людина може переїсти.

"Намагайтесь повністю виклювати алкоголь під час схуднення. Однак, якщо це дуже поважна причина, то тримайте якісь нормативи, це максимум 2 келихи вина за один вечір", - зазначила дієтолог.

Який алкоголь найбільш калорійний

Найбільш калорійними вважаються міцні солодкі напої: коньяк, бренді, ром, солодкі лікери та наливки.

Спиртне в крові не дозволяє звичайним жирам, білкам і вуглеводів перероблятися організмом в енергію. Іншими словами, всі калорії, які ви отримаєте після першого ковтка спиртного і до повного виведення алкоголю з крові, йдуть в запас, тобто в зайві кілограми.

Алкоголь не є поживною речовиною і організм не може "відкладати" алкогольні калорії, а може використовувати їх тільки як енергію, тому вони першими йдуть в роботу. Всі інші речовини чекають своєї черги, і роблять це вже у вигляді додаткової жирової тканини.

Велика кількість алкоголю пошкоджує слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, а тривале його вживання знижує здатність організму засвоювати й використовувати вітаміни, мінерали та інші поживні речовини, що містяться в з'їдених продуктах.

Отже, якщо щовечора ви п'єте висококалорійні напої, то, найімовірніше, наберете вагу. 

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