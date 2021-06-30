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Штамм коронавируса "Лямбда": ученые рассказали, насколько опасен вирус

Автор: Тетяна Самарук

В Бразилии медики рассказали о штамме коронавируса под названием "Лямбда" (C.37). Специалисты вызвали беспокойство из-за высоких темпов распространения болезни.

Соответствующие данные опубликовали на сайте MedRxiv.

Что известно о новом штамме?

Так, это штамп обнаружили в Перу в августе 2020 года и быстро распространялся в Южной Америке. По данным специалистов его зафиксировали в 26 странах Америки, Европы и Океании.

Штамм активно набирает обороты и быстро распространяется. Несмотря на это, в Бразилии первый случай "Лямбды" зафиксировали только в феврале этого года.

Каковы симптомы заболевания

Первым бразильским пациентом со штаммом стал молодой человек, вернувшийся из поездки в Аргентину. У больного проявились симптомы респираторного заболевания, а через несколько дней его состояние потребовало госпитализации. Через обострение течения болезни его перевели в интенсивную терапию.

Ученые описали восемь новых мутаций этого штамма, В дополнение к 19 уже известным. Предполагается, что штамм отличается повышенным трансмиссивным признаком. Также может спровоцировать обострение эпидемии в таких странах как Чили, Перу, Эквадор и Аргентина.

Кроме того, на сегодня неизвестно, насколько эффективно от "Лямбды" защищают современные вакцины.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму обнаружили коронавирус "Дельта".

Также во Франции прогнозируют четвертую волну COVID через "Дельта"-штамм.

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