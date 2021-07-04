Штамм "Дельта" может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности COVID-19

Индийский штамм коронавируса "Дельта" может вызывать более тяжелое заболевание по сравнению с другими вариантами COVID-19. Такое предположение сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

При этом он назвал "Дельта" величайшей угрозой. Ожидается, что в скором времени именно этот вид вируса будет преобладать в США и остальном мире. Данный вид вируса легче передается от человека к человеку и снижает эффективность вакцин.

По данным исследований, индийский штамм коронавируса является наиболее заразным из всех известных на сегодняшний день вариантов COVID-19, включая "Альфа" с высокой степенью передачи, который был впервые обнаружен в Великобритании.

Британские медики заявили, что на "Дельта" приходится более 95% новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они также считают, что этот вариант может быть на 40-60% более передаваемым, чем "Альфа".

Основные симптомы заражения в данное время

Наиболее распространенными симптомами коронавируса в настоящее время являются головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка - аналогичные простуде.

Некоторые американские медики также отмечают одышку, кашель и другие проблемы с легкими.