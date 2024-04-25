Шрек існував насправді? З кого творці оскароносного мультфільму "змалювали" милого огра

Дитинство

Моріс Тійє народився 23 жовтня 1903 року на Уралі у сім'ї французів. Його мати працювала вчителькою, а батько - інженером на залізниці (він помер, коли хлопчик був ще малим).

У дитинстві Моріс мав настільки красиве обличчя, що отримав прізвисько "Ангел". В іншому - його зовнішність нічим не відрізнялась від однолітків.

Російська революція 1917 року змусила Тійє та його матір переїхати до Франції. Оселились вони в місті Реймс у регіоні Гранд-Ест, на рівнині правого берегу річки Вель.

Юний Моріс (скріншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Хвороба

У віці 17 років юнак помітив тривожні зміни, що відбувались з його тілом - дивне "набрякання" ступнів, рук та голови. У 19 років Тійє діагностували рідкісне захворювання - акромегалію.

Цю хворобу спричиняє надлишкова секреція соматотропного гормону (СТГ) аденомою гіпофізу, яка походить із соматотропних клітин. Діагностується вона найчастіше у період після закінчення росту людини.

Акромегалія проявляється патологічним диспропорційним зростанням кісток скелета, хрящів, м'яких тканин і внутрішніх органів, а також порушенням різних видів обміну речовин.

Морісу пояснили, що його захворювання викликане доброякісною пухлиною на гіпофізі, в результаті якої кістки розросталися й потовщувалися (особливо у лицьовій частині). Маючи зріст близько 175 см, згодом чоловік досяг ваги у 122 кг.

Тійє завжди любив спорт (скріншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Перший спорт, освіта та ВМС

В юності Тійє був успішним гравцем у регбі та навіть потрапив до збірної Франції. У 1926 році після матчу проти Англії хлопець удостоївся рукостискання короля цієї держави Георга V - за успіхи у спорті.

Крім того, юнак вступив на престижний юридичний факультет Тулузького університету. Однак коли його хвороба почала прогресувати, то сильно вплинула на голосові зв'язки. З огляду на це, від планів щодо юридичної кар'єри довелося відмовитись.

"Може, з таким обличчям я і зміг би стати адвокатом, але мій голос, схожий на ослячий рев, просто неможливо слухати, тому я пішов до ВМС", - зізнався Моріс в інтерв'ю газеті Lowell Sun Newspaper у квітні 1943 року.

У Військово-морських силах Франції він прослужив як інженер-механік впродовж п'яти років (працював навіть на підводному човні) та був демобілізований у Сінгапурі.

Моріс завжди був у центрі уваги (скріншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Кар'єра рестлера

У лютому 1937 року Тійє познайомився з професійним рестлером і промоутером з Литви Карлом Поєлло (ім'я при народженні - Кароліс Пожела).

Той одразу помітив у новому знайомому потенціал і запропонував долучитися до світу рестлерів. Моріс погодився й обидва чоловіки переїхали для тренувань у Париж.

Харизматичний, з надзвичайно зовнішністю, Тійє одразу став улюбленцем публіки.

Тійє під час бою (скріншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Впродовж кількох років новоспечений рестлер брав участь у боях у Франції та Англії, а вже у 1939 році змушений був виїхати до США на тлі Другої світової війни.

У 1940 році у Бостоні в штаті Массачусетс Тійє почали розкручувати як "зірку". Спершу рестлера називали "Страшним огром рингу", проте вже незабаром, зважаючи на душевність та добрий характер, він виступав під псевдонімом "Французький ангел" (згадалося дитяче прізвисько) і приваблював величезні юрби глядачів.

Впродовж 19 місяців поспіль рестлер відповідав ролі "непереможного".

"Ангел" під час інтерв'ю (фото: en.wikipedia.org)

У травні 1940 року він виграв бостонський варіант Чемпіонату світу у важкій вазі (протримавши титул до травня 1942 року), а на початку того ж таки 1942 року він став чемпіоном монреальського варіанта Світового чемпіонату у важкій вазі.

У 1944 році Тійє на короткий період часу ще раз повернув собі бостонський титул.

"Французький ангел" був настільки популярним, що навіть здобув власних "ангелів-наслідувачів": Тоні Енжело - "Шведський суперангел", Джек Раш - "Канадський ангел", Владислав Тулін - "Польський ангел" тощо.

Неймовірний інтелект і характер

Моріс Тійє був вельми побожним католиком. У 1947 році він навіть удостоївся аудієнції Папи Римського - став єдиним рестлером за всю історію, якому випала така честь.

У багатьох джерелах зазначається, що він був доброю, простою, великодушною та веселою людиною, відрізнявся феноменальними інтелектуальними здібностями, філософськими поглядами, писав чудові оповідання й вірші, гарно малював, а також знав близько 14 іноземних мов. Міг вільно розмовляти французькою, болгарською, англійською, російською та литовською.

Унікальний "Ангел" (скріншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Припускають, що любов до навчання була закладеною його матір'ю, яка впродовж всього життя викладала іноземні мови у католицькій школі (де навчався й сам "Ангел").

Кілька разів рестлер згадував, нібито провів дитинство у Санкт-Петербурзі. Дехто з дослідників вважає, що робив він це лише тому, що американцям так було простіше зрозуміти, звідки він родом і де провів більшу частину свого дитинства.

Карл Поєлло, який із колеги досить швидко перетворився на найкращого друга Моріса, розповідав також, що допоки батько Тійє був живий, він часто їздив у робочі відрядження та брав із собою сім'ю. Саме так юний "Ангел" міг провести багато часу в місті на Неві.

Тійє завжди радо допомагав іншим (скріншот: youtube.com/@rarehistory3416)

До своєї "нестандартної" зовнішності чоловік ставився філософськи й з гумором. В юності адаптуватися в соціумі йому було достатньо важко, проте з віком він зрозумів, як можна перетворити свої недоліки на переваги.

"Однолітки обзивали мене мавпою і я дуже засмучувався. Кому сподобається таке? Щоб уникнути глузування, я часто йшов на пристань і весь вільний час проводив біля води. Людям, які жили там, було байдуже, як я виглядаю", - розповів рестлер в інтерв'ю журналу Look Magazine у квітні 1950 року.

Одного разу він навіть позував для палеонтологічного музею - поряд з експонатами неандертальців, зовнішня схожість з якими його дуже бавила.

"Ангел-неандерталець" (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Завершення кар'єри та життя

Близько 1945 року хвороба рестлера знову почала прогресувати й вже до початку 50-х років його здоров'я суттєво погіршилось.

Він більше не виступав як "непереможний", мав постійний головний біль, надмірну стомлюваність, проблеми із зором. Крім того, у Моріса з'явились проблеми із серцем.

Останній матч в лютому 1953 році, що відбувався в Сінгапурі, "Французький ангел" погодився програти й вже незабаром (у тому ж році) змушений був взагалі відмовитись від спорту та завершити кар'єру.

Тійє у 1953 році (фото: en.wikipedia.org)

4 вересня 1954 року Карл Поєлло, який із просто товариша, колеги й наставника дуже швидко перетворився на найкращого друга "Ангела", помер від раку.

Дізнавшись про цю трагічну новину, Моріс Тійє помер того ж дня від серцевого нападу.

Друзів поховали разом на Литовському національному цвинтарі в американському місті Джастіс за близько 32 км від Чикаго.

На їхній спільній могилі встановлено пам'ятник із викарбуваною епітафією: "Друзі, яких не змогла розлучити навіть смерть".

Чи дійсно Шрек схожий на рестлера Тійє

Для того, щоб зрозуміти, чи дійсно зелений огр Шрек з популярного серед дітей і дорослих мультфільму схожий на Моріса Тійє, достатньо порівняти кадри зі стрічки та фотографії рестлера.

Кадр із комедійного анімаційного фільму "Шрек"

Усмішка рестлера (скріншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Кадр із комедійного анімаційного фільму "Шрек"

Моріс з квіточкою (скріншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Кадр із комедійного анімаційного фільму "Шрек"

"Ангел" на рингу (скріншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Кадр із комедійного анімаційного фільму "Шрек"

Обличчя Тійє (скріншот: youtube.com/@rarehistory3416)