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Схожі на звичайних, але небезпечніші. Як виглядають літаючі кліщі та чи загрожуть вони людям

Як розпізнати літаючого кліща на тілі (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Зараз в Україні триває період активності кліщів. Тому варто бути обачними на природі та під час прогулянок з дітьми чи домашніми тваринами. Однак, крім звичайних кліщів, існують літаючі. Вони є більш небезпечними для людського здоров'я та життя.

Що потрібно знати про літаючих кліщів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чим літаючий кліщ відрізняється від звичайного

Насамперед зовнішнім виглядом, і це стає очевидно з назви комахи.

Лосиний, або літаючий кліщ - це крихітне створіння довжиною 4-6 міліметрів зі сплюснутим тільцем і лапками з гачками на кінцях, щоб прудко чіплятися за тіло нової жертви.

Ще одна особливість будови кліща - це хітинова оболонка на тілі. Саме вона не дасть просто розчавити комаху. До того ж оболонка робить тіло кліща коричневого кольору, що допомагає йому ховатися в шерсті тварин, на корі дерев тощо.

Ось, який вигляд має літаючий кліщ (фото: stylzycia.polki.pl)

Як зрозуміти, що вас укусив лосиний кліщ

Першим симптомом укусу є свербіж і біль. Оскільки цих комах важко відірвати від шкіри, слід від укусу може зберігатися протягом трьох тижнів.

Однак потрібно зауважити, що лосині кліщі рідко кусають людей. Може бути навіть так, що він сяде на людину, але зістрибне, так і не вкусивши.

Головною здобиччю літаючих кліщів є дикі та домашні тварини.

Які хвороби переносить комаха

Однак остаточно це твердження не доведене науковцями.

Де чатують літаючі кліщі

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, яка саме комаха вас вкусила.

Читайте також, як доглядати за раною після укусу, щоб вона швидше зажила.

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