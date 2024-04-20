На шоу "СуперМама" новий скандал. Дмитро Карпачов не на жарт розлютив глядачів

Скандал на шоу "СуперМама"

Так, фінал 24 випуску обурив мережу. Цього разу за головну нагороду проекту та звання "СуперМами" боролися жінки з Києва:

28-річна заощадлива Юлія, яка робить для дитини іграшки з предметів побуту й сміття

20-річна Богдана, яка народила сина у 15 років

29-річна Наталі, яка самостійно виховує дітей після трагічної втрати чоловіка

Маша, яка наростила доньці волосся та вже подарувала їй квартиру.

Учасниці шоу ходили в гості та намагалися з'ясувати, хто ж з них найкраща мама. А на фіналі не обійшлося без сварок та навіть погроз.

Потім, коли Карпачов зайшов у студії, він заявив, що не бачить, кому з четвірки матусь він хотів би дати свої експертні 10 балів.

Скандал на шоу "СуперМама" (скріншот)

Виявилося, що дві учасниці шоу набрали однакову кількість балів. І звісно ж, оцінка від Карпачова могла змінити ситуацію. Але він відмовився обирати переможницю, а тому браслет "СуперМами" та звання найкращої не отримав ніхто.

Чому лютує мережа

У коментарях під випуском глядачі активно діляться думками та зазначають, що помітили дивну поведінку Карпачова. Він нібито занадто лояльно ставиться до певних учасниць, але при цьому "ні за що" критикує інших.

Також глядачів не задовільнило рішення ведучого, який залишив фінал без переможниці. Тому юзери навіть пишуть, що Карпачова нібито потрібно звільнити та замінити кимось іншим. До того ж вони зазначили: