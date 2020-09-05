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Шоу будет горячим! Участница Танцев со звездами после отравления сделала заявление

Суббота 05 сентября 2020 20:36
Шоу будет горячим! Участница Танцев со звездами после отравления сделала заявление
Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (фото: facebook.com/nebabaslavka)
Автор: Владимир Костырин

Слава Каминская раскрыла, продолжит ли участвовать в Танцах со звездами после отравления

Участница шоу Танцы со звездами 2020 Слава Каминская сделала заявление о своем участии в завтрашнем эфире после того, как вчера оказалась под капельницей из-за серьезного отравления.

Артистка и певица группы НеАнгелы настроена все равно выйти на главный паркет страны и продолжить участие в проекте, несмотря на внезапные проблемы со здоровьем.

Об этом девушка написала в своем Instagram, также поблагодарив поклонников за слова поддержки.

"Летящей походкой я вышла из зала. Проснулась внезапно, а завтра эфир! Друзья, всем спасибо за теплые слова" - говорится в публикации.

Каминская рассказала, что чувствует себя уже лучше после вчерашнего эксцесса - из-за отравления она тогда была вынуждена прервать тренировку со своим партнером по "Танцам" Дмитрием Дикусаром и уехать домой, обратившись к врачам.

Сегодня певица репетировала номер с Дмитрием целый день, чтобы "воскресное шоу Танцы со звездами было еще ярче и горячее!"

Также Каминская призвала фанов поддержать их пару на проекте во время голосования.

Шоу будет горячим! Участница Танцев со звездами после отравления сделала заявление

Слава Каминская отравилась перед шоу Танцы со звездами 2020 (фото: instagram.com/babaslavka)

Ранее мы рассказывали, чем шоу Танцы со звездами 6 сентября удивит украинцев и какие намечаются яркие номера.

Напомним также, что на первом прямом эфире нового сезона шоу Танцы со звездами Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром танцевали фокстрот.

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