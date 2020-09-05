Шоу будет горячим! Участница Танцев со звездами после отравления сделала заявление

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (фото: facebook.com/nebabaslavka)

Слава Каминская раскрыла, продолжит ли участвовать в Танцах со звездами после отравления

Участница шоу Танцы со звездами 2020 Слава Каминская сделала заявление о своем участии в завтрашнем эфире после того, как вчера оказалась под капельницей из-за серьезного отравления.

Артистка и певица группы НеАнгелы настроена все равно выйти на главный паркет страны и продолжить участие в проекте, несмотря на внезапные проблемы со здоровьем.

Об этом девушка написала в своем Instagram, также поблагодарив поклонников за слова поддержки.

"Летящей походкой я вышла из зала. Проснулась внезапно, а завтра эфир! Друзья, всем спасибо за теплые слова" - говорится в публикации.

Каминская рассказала, что чувствует себя уже лучше после вчерашнего эксцесса - из-за отравления она тогда была вынуждена прервать тренировку со своим партнером по "Танцам" Дмитрием Дикусаром и уехать домой, обратившись к врачам.

Сегодня певица репетировала номер с Дмитрием целый день, чтобы "воскресное шоу Танцы со звездами было еще ярче и горячее!"

Также Каминская призвала фанов поддержать их пару на проекте во время голосования.

Слава Каминская отравилась перед шоу Танцы со звездами 2020 (фото: instagram.com/babaslavka)

Ранее мы рассказывали, чем шоу Танцы со звездами 6 сентября удивит украинцев и какие намечаются яркие номера.

Напомним также, что на первом прямом эфире нового сезона шоу Танцы со звездами Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром танцевали фокстрот.