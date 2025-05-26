Шокуючий прогноз NASA: яка країна може зникнути з мапи світу вже за 50 років

Яка країна стане непридатною для життя людей

Глобальне потепління стало звичною темою для обговорень у школах, ЗМІ, наукових форумах і за вечерею в колі родини. Але навіть постійна присутність цієї теми в публічному просторі не готує нас до її реальних наслідків. Бо коли мова заходить про країни, що можуть стати непридатними для життя - це вже не абстракція.

Країна, яка зараз найбільше викликає занепокоєння у науковців - це Бразилія. І саме її NASA виділило як одну з перших жертв кліматичного колапсу.

Чому у зоні ризику саме Бразилія?

Ще у 2020 році журнал Science Advances опублікував гучне дослідження, яке передбачало: деякі регіони планети можуть втратити придатність для життя до 2070 року.

Причина - екстремальна спека з високою вологістю, за якої тіло вже не здатне охолоджуватись через піт. Температура вища за 35 градусів плюс вологість створює смертельний ризик.

За 40 років таких випадків стало втричі більше. У першому виданні дослідження Бразилія не згадувалась. Але у 2022 році NASA прямо включило її до переліку найбільш постраждалих регіонів. Тобто - все офіційно.

Чи можуть постраждати інші країни?

"Це не лише Бразилія, це половина світу" - кажуть експерти про те, що чекає людство.

Кліматолог Карлос Нобре наголосив:

"Йдеться не лише про Бразилію, а про величезну частину тропіків і навіть середні широти. Якщо температура перевищить 4 градуси - це стане межею виживання".

Ці 4 градуси - не про температуру в літній день, а про середньорічне підвищення порівняно з доіндустріальною епохою.

І якщо раніше це прогнозувалося на 100-200 років наперед, тепер ситуація гірша: за даними Natural Climate Solutions від The Nature Conservancy (TNC), підвищення на 4 градуси ми можемо побачити вже через 30-50 років.

Амазонка тріщить по швах і наслідки будуть глобальними

NASA попереджає: вже у 2041-2044 роках середня температура на планеті зросте на 2 градуси. І одним із перших це відчує не північна Європа, а саме регіон Амазонки.

Що відбудеться:

Менше дощів, більше посух, буревії, пожежі

Втрата вологості, особливо в зонах вирубки лісів

Масова загибель видів, які не витримують нових кліматичних умов

Ризик перетворення лісів на савану з викидом 250 мільярдів тонн CO₂ - це 75% глобального кліматичного бюджету до 1,5 градуса.

Міста теж не витримають

Під ударом не лише природа. Урбаністичні джунглі - ще вразливіші. Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Сальвадор - вже зараз потерпають від ефекту "теплового острова", коли асфальт і бетон розжарюються, а температура в місті на кілька градусів вища, ніж у природному середовищі. Цей ефект здатен підвищити температуру на 5 градусів навіть у зелених зонах

Прогнози NASA - це не футурологія, а холодний науковий аналіз. Якщо ситуація не зміниться, до 2070 року велика частина Бразилії стане непридатною для життя.

Амазонка ризикує зникнути як екосистема, а великі міста - перетворитись на справжнє пекло. І це не тільки латиноамериканська проблема. Це дзвінок для всього світу.