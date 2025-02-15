Шокуюче відкриття вчених у Темзі: ця річка у центрі Лондона була цвинтарем багато століть

Темза - ріка, яка протікає через увесь Лондон. І дослідження, які зараз проводять науковці, виявили шокуючи знахідки на дні цієї річки. З'ясувалося, що її використовували століттями замість цвинтаря і ховали там тіла людей.

Що відомо про шокуючі знахідки вчених та як вони їх пояснюють, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.

Протягом останніх двох століть з дна річки Темзи в Англії було піднято сотні людських кісток. Нове дослідження цих останків виявило, що більшість із них датуються бронзовим та залізним віками. Але що спонукало стародавніх людей скидати тіла в річку? Це питання досі лишається відкритим.

Науковці провели радіовуглецевий аналіз 30 скелетів, знайдених у Темзі, щоб визначити їхній вік та можливі причини потрапляння в річку.

"Більшість людей - включно з лондонцями, були здивовані, дізнавшись, що сотні людських кісток походять із річки Темзи", - зазначила провідна авторка дослідження Нікола Артур, кураторка Музею природної історії в Лондоні.

За її словами, хоча людські скелети часто знаходять у водоймах північно-західної Європи, колекція з Темзи є унікально великою. Раніше вчені припускали, що ці останки могли бути результатом битв між кельтами та римлянами або наслідком ерозії поховань на березі річки.

Однак нові дані свідчать, що більшість цих тіл потрапили в річку в період бронзового (2300-800 рр. до н.е.) та залізного (800 р. до н.е. - 43 р. н.е.) віків.

"Тепер ми можемо впевнено сказати, що це не просто кістки, які накопичувалися в річці з часом. У бронзовому та залізному віках відбувалося щось значуще", - підкреслила Артур.

Точні причини скидання тіл у Темзі залишаються невідомими. Деякі дослідники вважають, що це могло бути частиною ритуальних практик, поширених у північно-західній Європі, де доісторичні люди навмисно залишали важливі останки у водоймах.

Інші припускають, що це могли бути жертви насильницьких конфліктів за контроль над річкою.

"Насильство є поширеною темою для пізніх доісторичних людських останків із водних місць", - зазначила Артур, додаючи, що на кістках з Темзи виявлено ознаки травм.