Шокуюча правда про шашлики, яку від вас приховували

Що треба знати про неочевидні ризики червоного м'яса

Червоне м'ясо є цінним джерелом білка, вітамінів групи В та легкозасвоюваного заліза. Проте, воно також містить значну кількість холестерину та насичених жирів, що прямо пов'язано із серцевими захворюваннями.

Дослідження вказують на підвищений ризик розвитку раку через певні консерванти у переробленому м'ясі (салямі, ковбаси), а також через хімічні речовини, що утворюються під час приготування м'яса при високих температурах.

Нещодавнє масштабне дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, спостерігало за майже 100 000 медичних працівників. Воно виявило, що ті, хто споживав найбільше червоного м'яса, мали менші шанси дожити до 70 років у хорошій розумовій та фізичній формі. Масштаб цих негативних ефектів був значнішим, ніж від вживання інших нездорових продуктів, наприклад, десертів.

Міжнародне агентство з вивчення раку (ВООЗ) на основі спостережень дійшло висновку, що ризик розвитку раку зростає на 17% на кожні 100 г червоного м'яса, спожитого щодня, і на 18% на кожні 50 г переробленого м'яса.

Високонадійні рандомізовані контрольовані дослідження також підтверджують шкоду червоного м'яса. Зокрема, дослідження 2019 року з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско показало, що дієта, багата на червоне м'ясо, підвищує рівень холестерину та триметиламін-N-оксиду (ТМАО) - речовини, пов'язаної із серцевими захворюваннями.

Як часто можна вживати м'ясо

Зрештою, епізодичне вживання нежирного червоного м'яса навряд чи зашкодить. Ключовим є загальний баланс вашого раціону. Тож, збираючись на барбекю, не забувайте про щедрі порції овочів, які допоможуть збалансувати ваше меню.

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