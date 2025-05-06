Шокуюча правда про популярний замінник цукру, про яку ви не знали

Зараз доступно багато замінників цукру, які є абсолютно безкалорійними та доступними для продажу, наприклад сукралоза, аспартам і сахарин. Виявилося, що замінники можуть бути шкідливішими за цукор.

Чому саме так відбувається, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Що треба знати про цукрозамінники

Всі вони хімічно оброблені з сахарози, або столового цукру. Незважаючи на те, що вони використовуються для зниження калорійності, вони можуть мати негативний вплив на здоров’я.

Дослідження Інституту дослідження діабету та ожиріння Університету Південної Каліфорнії показує, як сукралоза впливає на здоров’я.

Чому сукралоза може підвищувати апетит

Сукралоза - це безкалорійний підсолоджувач, солодший за цукор, термостійкий і водорозчинний, тому його використовують у напоях і випічці. Дослідження, проведене Інститутом дослідження діабету та ожиріння Університету Південної Каліфорнії, ставить під сумнів його ефективність у зниженні ваги та контролі апетиту.

У дослідженні брали участь 75 дорослих у віці від 18 до 35 років із нормальною вагою, надмірною вагою або ожирінням, які брали участь у трьох сеансах, під час яких вони пили сукралозу, сахарозу або воду, вимірювали мозковий кровообіг за допомогою МРТ до та після напоїв, зосереджуючи всю увагу на гіпоталамусі, ключовому місці в регулюванні голоду.

Результати показали, що споживання сукралози збільшило кровообіг у гіпоталамусі набагато більше, ніж вода або сахароза, що вказує на сильніший сигнал голоду, який є більш вираженим у людей зі здоровою вагою, не маючи істотного впливу на людей з ожирінням.

Таким чином, сукралоза підвищувала активність мозку по відношенню до голоду. Не все залишається тут, оскільки учасники експерименту сказали, що вони відчували більше голоду, коли вживали сукралозу, що призвело дослідників до висновку, що сукралоза не активує гормони, які викликають ситість, але може збільшити бажання поїсти.