Шокуюча правда про популярний український смаколик: дієтолог розкрила небезпеку

Які солодощі не такі вже і корисні

Фруктова пастила часто позиціонується як здорова альтернатива солодощам, особливо для дітей. Її яскравий вигляд, фруктовий смак і легка текстура створюють враження корисного перекусу, багатого на вітаміни.

Однак, як попереджає відома дієтологиня Ірина Каленська, за цією привабливою обгорткою криється значна кількість цукру та вуглеводів, що робить її зовсім не таким безпечним для здоров'я, як може здаватися на перший погляд.

За словами фахівчині, фруктова пастила насправді є справжньою "вуглеводною бомбою". Аналізуючи типову упаковку цього продукту, експерт звернула увагу на вражаючу кількість вуглеводів - аж 54 грами.

Але найбільш тривожним є вміст чистого цукру, який становить цілих 50 грамів на ту ж саму упаковку. Для порівняння, це майже еквівалентно вмісту цукру у великій кількості традиційних цукерок або солодких газованих напоїв.

"Фактично, це ті самі цукерки, тільки в іншій формі. Тут немає ні жиру, ні білку, лише вуглеводи, переважна більшість з яких - це простий цукор", – наголошує дієтологиня.

Чому пастила це не здоровий перекус

Її слова розбивають популярний міф про фруктову пастилу як про здоровий перекус.

Нутриціолог пояснила, чому відсутність білків та жирів у фруктовій пастилі робить її потенційно шкідливою для здоров'я, особливо з точки зору контролю рівня цукру в крові.

Білки та жири відіграють важливу роль у сповільненні процесу перетравлення вуглеводів та всмоктування глюкози в кров. Завдяки цьому зростання рівня цукру відбувається більш плавно і поступово.

Коли ж ми споживаємо продукт, який складається майже виключно з простих вуглеводів, рівень цукру в крові різко зростає, що може призвести до цілого ряду негативних наслідків.

Серед них - різкі перепади настрою та енергії. Після швидкого підйому рівня цукру неминуче настає його різке падіння, що супроводжується відчуттям втоми, роздратованості та бажанням знову з'їсти щось солодке.

Такий цикл може призвести до формування шкідливих харчових звичок та залежності від солодкого.

Крім того, регулярне вживання великої кількості простих вуглеводів, особливо за відсутності білків та жирів, може сприяти набору зайвої ваги.

Надлишок глюкози, яка не використовується організмом як енергія, перетворюється на жирові запаси. У довгостроковій перспективі це може призвести до розвитку ожиріння та пов'язаних з ним захворювань, таких як цукровий діабет 2-го типу, серцево-судинні захворювання та деякі види раку.

Не варто також забувати про негативний вплив надмірного споживання цукру на стан зубів. Бактерії, що живуть у ротовій порожнині, активно переробляють цукор, виділяючи кислоти, які руйнують зубну емаль, що призводить до розвитку карієсу.