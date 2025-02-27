Шокуюча правда про дні народження: хто і коли їх вигадав насправді?

Святкування дня народження сьогодні - це звична подія, пов’язана з тортом, свічками та привітаннями. Але чи замислювалися ви, звідки походить ця традиція? Хто першим почав відзначати свій день народження і як змінювалися ці святкування упродовж історії?

Коли почали святкувати дні народження, хто їх вигадав та що вдалося взнати вченим зовсім недавно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія появи днів народження

Традиція відзначати дати народження сягає корінням у давнину. Перші згадки про святкування днів народження належать до Стародавнього Єгипту. Фараони відзначали дату своєї коронації як "день народження", вважаючи, що саме тоді вони ставали богами.

У Стародавній Греції святкування дня народження було пов’язане з богами. Наприклад, у 5 столітті до н.е. греки приносили круглі медові коржі богині Артеміді, що, ймовірно, стало прообразом сучасного торта зі свічками.

У Римській імперії дні народження стали особистими святами. Спочатку їх святкували лише знатні громадяни та імператори. До речі, саме римляни запровадили традицію дарувати подарунки та складати привітання.

Християнство спершу не схвалювало святкування днів народження, адже це вважалося язичницькою практикою. Але поступово традиція змінилася, і в середньовічній Європі дні народження почали святкувати представники королівських родин та аристократії.

А що вдалося взнати вченим?

У дослідженнях, які були проведені за останній час, вчені з'ясували, що перші докази святкування днів народження взяті з економічних текстів з Лагаша, важливого міста в стародавньому Шумері, регіоні південної Месопотамії, який вважається місцем найдавнішої відомої цивілізації.

У третьому тисячолітті до нашої ери, під час правління короля Лугаланда (2384-2378 рр.), святкували дні народження дітей правителя. А народження еліти, відзначали жертвоприношенням тварини, яку живі ділили зі своїми померлими предками.

Ще одне, більш раннє згадування, походить від грецького історика Геродота. У 5 столітті до н.е. він писав про звичаї персів у своїй "Історії":

"З усіх днів вони найбільше вшановують те, в який вони народилися. У цей день вони вважають за потрібне влаштувати бенкет більш вільний, ніж в інші дні. І багаті, і бідні влаштовували дні народження, на які готували багато м'яса та наповнювали столи десертами".

А у 5-3 століттях до н.е. люди дуже цікавилися складанням гороскопа новонародженої дитини, щоб дізнатися, яке життя її чекає. Вечірка на честь дня народження - це традиція, яка існує багато століть (фото: pixabay.com)

Як святкують дні народження сьогодні?

Сучасні традиції святкування днів народження склалися у 19-20 століттях. Значний вплив мала німецька традиція Kinderfest - дитячого дня народження, під час якого запалювали свічки на торті та загадували бажання. У XX столітті ця практика поширилася по всьому світу.

Сьогодні святкування дня народження стало міжнародним явищем. У кожній країні є свої особливості: у Мексиці розбивають піньяту, у Японії дітей вітають у спеціальні дні, а в Кореї перший день народження дитини - це грандіозна подія з традиційними ритуалами.

Цікаві факти про дні народження

Найпопулярнішою піснею для дня народження є Happy Birthday to You, яка з’явилася у 1893 році.

Найбільше святкувань дня народження припадає на вересень - через сезонні тенденції народжуваності.

У давнину свічки на торті символізували світло та захист від злих духів.

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