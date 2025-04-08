У шоколаді й без зубів. В якому стані знайшли модель Ковальчук у Дубаї: моторошні деталі

У справі української моделі Марії Ковальчук, яку 19 березня у тяжкому стані госпіталізували до лікарні в Дубаї , з'явилися нові моторошні деталі.

В якому стані знайшли дівчину та який термін загрожує винуватцю в Україні - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Так, анонімний свідок, який нібито знаходився в медичному закладі під час госпіталізації Марії Ковальчук, заявив, що її стан не лише вказував на падіння, але й на можливе жорстоке поводження.

Проте ця інформація поки що не підтверджена. Коментар надійшов анонімно російським ЗМІ, і наразі неможливо перевірити подані обставини.

Мати постраждалої відмовляється давати коментарі до завершення розслідування. За словами "інсайдера", тіло Ковальчук було вкрите синцями, які не відповідають травмам від падіння з висоти. Тому є ймовірність, що 20-річну дівчину, яка, ймовірно, перебувала на вечірці Porta Potty, могли бити та принижувати протягом тривалого часу. Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

"Поліція замітає сліди. Мій друг, який працює у тій самій лікарні, де лежить Ковальчук, бачив на власні очі, що коли її привезли, у неї рот був у дубайському шоколаді, а зуби складені, як це висловитися, в її "Біркін" (сумка бренду Hermès. - Ред.)", - заявив "інсайдер".

Поки поліція офіційно повідомляє про падіння з будівельного майданчика, родичі Марії Ковальчук мають інші припущення - зокрема, що вона могла стати жертвою сексуального рабства.

За даними правоохоронців Дубаю, дівчину знайшли на узбіччі дороги з численними травмами, при цьому її родичі не могли зв'язатися з нею понад десять днів. Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

В українському консульстві в ОАЕ підтвердили, що Ковальчук не мала при собі документів і телефону. Вона перенесла три складні операції, і її стан зараз стабільний. Загрози життю 20-річної українки немає.

Який термін загрожує винуватцю в Україні

Поліція України розпочала кримінальне розслідування щодо торгівлі людьми у справі 20-річної моделі Марії Ковальчук, яку знайшли в тяжкому стані в Дубаї з численними переломами. Винуватцю може загрожувати позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

Як повідомили представники правоохоронних органів OBOZ.UA, кримінальну справу відкрито за частиною 1 статті 149 КК України, яка передбачає покарання за торгівлю людьми, вербування, переміщення, переховування, передачу чи одержання людини з метою експлуатації, за допомогою примусу, викрадення, обману, шантажу або через матеріальну чи іншу залежність потерпілого.