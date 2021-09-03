На шокирующие фото из общежитий НАУ отреагировали в университете: "жаль и больно смотреть"

В пресс-службе еще раз подчеркнули, что фотографии опубликованные две недели назад - это фейк, а вот свежие снимки, которые студенты показали - соответствуют действительности. Кстати, за последние 5 лет не провели ни одного ремонта, согласились в НАУ.

"Да, отдельные помещения некоторых общежитий университета, мягко говоря, находятся в не самом лучшем состоянии. За последние 5 лет, ни в одном общежитии университета не было проведено капитального ремонта, а текущие ремонтные работы по обновлению, как помещений общего пользования, так и студенческих комнат, тоже не осуществлялось. Хотя средства, предусмотренные на такие нужды явно были, ведь студенты всегда оплачивали проживание согласно установленным тарифам", - сообщило руководство вуза.

Наконец-то администрация НАУ согласилась с тем, что помещения для жилья студентов нуждаются в срочном ремонте.

"Да, жаль и больно видеть, к какому печальному состоянию прежней администрацией вуза были доведены не только помещения общежитий, но и их фасады, например, и даже входы", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в общежитиях Студгородка НАУ в дежурном режиме сейчас постоянно проводятся ремонтные работы по устранению аварийно-бытовых ситуаций, замена поврежденного сантехнического оборудования, столярные работы, ремонт электросети и реставрация мебели.

Как живут студенты

Ниже публикуем несколько свежих фотографий из студенческого общежития НАУ.

Фото: группа студентов НАУ