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На шокирующие фото из общежитий НАУ отреагировали в университете: "жаль и больно смотреть"

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 10:39
На шокирующие фото из общежитий НАУ отреагировали в университете: "жаль и больно смотреть" Скандал с общежитиями НАУ получил продолжение (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве прогремел скандал из-за жутких условий в общежитии для студентов Национального авиационного университета (НАУ). Руководство вуза сообщило, что фото условий старые и информация не соответствует действительности. Но сейчас руководство пошло на попятную и все-таки признало, что комнаты и санузлы - ну очень далеки от идеальных.

Новая реакция руководства вуза появилась на сайте НАУ.

В пресс-службе еще раз подчеркнули, что фотографии опубликованные две недели назад - это фейк, а вот свежие снимки, которые студенты показали - соответствуют действительности. Кстати, за последние 5 лет не провели ни одного ремонта, согласились в НАУ.

"Да, отдельные помещения некоторых общежитий университета, мягко говоря, находятся в не самом лучшем состоянии. За последние 5 лет, ни в одном общежитии университета не было проведено капитального ремонта, а текущие ремонтные работы по обновлению, как помещений общего пользования, так и студенческих комнат, тоже не осуществлялось. Хотя средства, предусмотренные на такие нужды явно были, ведь студенты всегда оплачивали проживание согласно установленным тарифам", - сообщило руководство вуза.

Наконец-то администрация НАУ согласилась с тем, что помещения для жилья студентов нуждаются в срочном ремонте.

"Да, жаль и больно видеть, к какому печальному состоянию прежней администрацией вуза были доведены не только помещения общежитий, но и их фасады, например, и даже входы", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в общежитиях Студгородка НАУ в дежурном режиме сейчас постоянно проводятся ремонтные работы по устранению аварийно-бытовых ситуаций, замена поврежденного сантехнического оборудования, столярные работы, ремонт электросети и реставрация мебели.

Как живут студенты

Ниже публикуем несколько свежих фотографий из студенческого общежития НАУ.

На шокирующие фото из общежитий НАУ отреагировали в университете: &quot;жаль и больно смотреть&quot;На шокирующие фото из общежитий НАУ отреагировали в университете: &quot;жаль и больно смотреть&quot;На шокирующие фото из общежитий НАУ отреагировали в университете: &quot;жаль и больно смотреть&quot;Фото: группа студентов НАУ

Ранее мы писали про жуткие условия, на которые пожаловались студенты НАУ. За проживание в таком общежитии они должны еще и доплачивать по 530 грн в месяц.

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