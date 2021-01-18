Шмыгаль сделал важное заявление о судьбе карантина после 24 января

Денис Шмыгаль рассказал, продолжат ли карантин после 24 января (фото: РБК-Украина)

Жесткий карантин в Украине после 24 января продлевать не будут. После этой даты страна перейдет на условия адаптивного карантина, как это было до строгого локдауна. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль. По его словам, продлевать строгие ограничения пока не имеет смысла.

"Сейчас мы разрываем цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не дали бы возможность нашей медицинской системе справляться. Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс Украина".

По словам главы Кабмина, в планах правительства было удержать распространение инфекции до получения Украиной вакцины от COVID-19.

"С 8 по 24 января у нас установлен так называемый "карантин зимних каникул". Его ключевая цель - ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил", - отметил Шмыгаль.

Премьер еще раз отметил, что пока нет смысла продлевать жесткие ограничения в данных условиях, но адаптивный карантин в стране будет действовать еще долго.

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - заявил Шмыгаль.

Как мы ранее писали, Степанов сделал заявление о вакцинации против COVID-19 в Украине.