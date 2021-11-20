Шмыгаль рассказал о тысяче гривен за вакцинацию: "Дия" сформирует платежную карту

Чиновник объяснил, что эти деньги граждане смогут потратить на билеты в кинотеатр, театр или концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.

""Дия" сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться только в этих пяти направлениях, наиболее пострадавших от COVID... Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины: авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", - отметил глава Шмыгаль.

Глава правительства обратил внимание, что программа направлена не только на поддержку "пострадавших индустрий", но также будет "мотивировать людей вакцинироваться и пользоваться "Дией" как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их".

Средства выдадут привитым двумя дозами, то есть получившим полный курс вакцинации.

Период действия такой программы для обладателей COVID-сертификатов составит год: с 19 декабря 2021-го по 18 декабря 2022-го, добавил премьер.