Шмыгаль рассказал о тысяче гривен за вакцинацию: "Дия" сформирует платежную карту

В Украине запускают выдачу бонуса в размере 100 гривен за вакцинацию от коронавируса, а средства будут выплачены на виртуальные платежные карты через приложение или портал "Дия".
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в "Субботнем интервью" на "Радио Свобода".
Чиновник объяснил, что эти деньги граждане смогут потратить на билеты в кинотеатр, театр или концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.
""Дия" сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться только в этих пяти направлениях, наиболее пострадавших от COVID... Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины: авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", - отметил глава Шмыгаль.
Глава правительства обратил внимание, что программа направлена не только на поддержку "пострадавших индустрий", но также будет "мотивировать людей вакцинироваться и пользоваться "Дией" как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их".
Средства выдадут привитым двумя дозами, то есть получившим полный курс вакцинации.
Период действия такой программы для обладателей COVID-сертификатов составит год: с 19 декабря 2021-го по 18 декабря 2022-го, добавил премьер.
Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен, в частности, через приложение "Дия".