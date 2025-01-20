Шлюб з деревом та кидання немовлят. Традиції Індії, які вражають іноземців
Індія - країна з багатою історією та культурою, де традиції мають величезне значення. Деякі з них здаються незвичними, навіть ексцентричними для людей з інших країн.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька таких традицій, які і досі зберігаються у цьому дивовижному куточку світу.
Одруження з деревом
Однією з найцікавіших і водночас незвичних традицій є обряд "одруження з деревом". Цей звичай практикується як для дівчат, так і для хлопців і має специфічне значення. Згідно з ним, коли старший син не може одружитись першим, він має пройти обряд "дерев’яного весілля".
Він зрубавши дерево, наче одружується з ним, і тим самим фіктивно "овдовіє", поки для нього не знайдуть наречену. Такий обряд, хоч і незвичайний, має важливе значення для родини і її соціального становища в громадах. Він також допомагає уникнути неприємних ситуацій у разі, коли старший син не готовий до шлюбу.
Шлюбні традиції
Шлюб в Індії - це не просто юридична процедура, а й глибокий ритуал, що має величезне культурне значення. За індійськими традиціями, жінка повинна ставитись до чоловіка як до божества, забезпечуючи його добробут і безпеку.
Історично шлюбні ритуали були пов’язані з жертвоприношеннями, спаленням вдови разом з тілом чоловіка, що стало частиною жорстокої практики, що з часом була заборонена.
Сьогодні на весіллях, які часто святкуються з величезними затратами і в колі 700-800 гостей, сім’я нареченої бере на себе всі витрати. Замість обручок молодята обмінюються квітковими гірляндами, що символізує їхню любов і злагоду.
Шлюбні традиції Індії широкі відомі масштабом та яскравістю (фото: Freepik.com)
Кидання немовлят з башти
Ще однією шокуючою традицією є обряд кидання немовлят з 15-метрової висоти у храмі Грішнешвор. Це вражаюче і небезпечне дійство має на меті принести дитині щастя та удачу в разі, якщо вона переживе падіння.
Люди збираються внизу з ковдрою або брезентом, аби зловити немовля. Такий ритуал, хоч і здається жорстоким, має глибоке коріння в індійській культурі, що вірить у силу удачі і благословення через такі незвичні способи.
Вшанування корови
Корова в Індії є священною твариною, яка має особливу роль у культурі та релігії країни. Вона не єдина священна тварина в Індії, тут також вшановують мавп, змій і слонів. У кожному штаті є свої традиції і навіть окремі священні тварини, як, наприклад, щури в одному з регіонів.
За жорстоке ставлення до тварин можна потрапити у в’язницю, а в разі негідної поведінки з коровою - навіть бути вигнаним за межі країни.
Корова на індійських вулицях - звичайна картина (фото: Freepik.com)
Нечиста рука та правила гігієни
Індійські звичаї відрізняються і в побуті, зокрема у питаннях гігієни. В Індії не заведено використовувати туалетний папір, натомість люди надають перевагу ополіскуванню водою, що є частиною звичаю. Важливою деталлю є те, що ополіскування здійснюється тільки лівою рукою, яка вважається "нечистою" за індійськими традиціями.
Також важливо зазначити, що в Індії часто практикується звичай роззуватись перед входом не тільки до храмів, але й до помешкань і магазинів. Порушення цього звичаю може сприйматись як неповага.
Взуття та культура поваги
У Індії є суворі правила стосовно взуття, що регулюють поведінку людей в публічних місцях, особливо в храмах. Вхід до святинь без взуття є обов’язковим, а за порушення цього правила можна отримати осуд або навіть покарання.
Взуття, яке зняли перед храмом, не можна брати з собою всередину, і це є частиною культури поваги до святого місця. Також слід пам’ятати, що підошви взуття не повинні бути видні, коли ви сидите, оскільки це може бути сприйнято як зневага до співрозмовника.
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