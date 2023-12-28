Для шлунка та нирок. Цей диво-напій допоможе вам очистити організм після новорічних свят

Який напій допоможе прийти у форму після свят

Можна, звісно, зупинити свій вибір на трав'яному чаї. Перевірте, чи є у вас м'ята, шавлія, волошка. Усього кілька порцій допоможуть упоратися із проблемою відчуття повного живота. Інший спосіб можна знайти у відділенні для овочів у холодильнику. Напій для покращення травлення здивує вас своєю основною діючою речовиною.

Чим і як допомагає відвар кореня петрушки?

Петрушка, включаючи її листя, коріння та плоди, використовується в народній медицині понад 2000 років. Ви, напевно, добре знаєте цю траву і, можливо, навіть п'єте її як чай при низькому рівні заліза, надто високому рівні цукру або для підтримки функції нирок.

Багато хто посипає нею практично кожну страву і додає в зелені коктейлі, що очищають (надає сечогінну дію, а також підтримує травлення). У листі міститься величезна кількість вітаміну С, вітамінів А, В2, К, заліза, кальцію та магнію. Це чудовий зміцнюючий, регенеруючий інгредієнт на кухні.

Корінь петрушки зазвичай використовують як основу для супів та відварів. Мало хто знає, що відвар кореня петрушки також є засобом проблем із травленням.

Петрушка стимулює секрецію шлункової кислоти. Ви можете використовувати її, щоб допомогти при низькій кислотності. За підвищеної кислотності краще використовувати інші настої.

Корінь петрушки також підтримує роботу печінки: він має жовчогінну дію, допомагає перетравлювати жири (яких багато у святкових стравах).

Напій також є сечогінним засобом – підтримує роботу нирок та підшлункової залози.

Напій із петрушки для кращого травлення допоможе побороти:

метеоризм

гази

тяжкість у животі від переїдання

почуття тяжкості та переповнення в шлунку

хронічний розлад шлунка

Як приготувати напій з петрушки?

Інгредієнти:

2 склянки води

4 столові ложки свіжого тертого кореня петрушки (можна замінити 2 столовими ложками сушеної)

Спосіб приготування:

Покладіть петрушку в холодну воду та доведіть до кипіння. Варіть під кришкою 15 хвилин на слабкому вогні. Потім відставте ще на 15 хвилин, щоб трохи охолонути, і процідіть.

Пити відвар кореня петрушки 2-3 рази на день між їдою (за 30 хвилин до їжі або через 1,5 години після їжі).

Ви також можете пити його невеликими ковтками протягом дня. Якщо хочете очистити організм після свят, пийте його 7-14 днів. Оскільки настій петрушки стимулює роботу нирок, щоб не було зневоднення, не забувайте пити чисту воду без добавок. Це також допоможе вам повернутися у форму та очистити організм.