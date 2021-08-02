Шквалы с градом и резкое похолодание: где в Украине будет опасная погода

"3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура завтра самая низкая на западе, +23+26, на севере и в центре +25+28, а на юге и востоке все еще жарко, +29+33, в Луганской области +33+35 градусов.

Скрин: Погода в Украине 3 августа

О похолодании, которое придет в Украину уже 3 августа, ранее предупредила также и синоптик Наталка Диденко.

"В западных областях завтра днем +22+27 градусов. На dостоке и юге еще задержатся более высокие градусы, +29+33", - сообщила она.

Что будет с погодой дальше

Синоптики прогнозируют, что до конца недели будет много осадков, а похолодание задержится. Самые низкие температуры ожидаются на западе страны (+20+25), на севере +24+28, а востока и юга снижение градусов особо не коснется, здесь будет в среднем около +30+32.