Школьники довели девочку до суицида и сказали, что сама виновата: детали ЧП под Херсоном

В Херсонской области 14-летняя школьница стала жертвой травли. Над девочкой в течение года систематически издевались трое 17-летних старшеклассников. В результате чего ребенок наглотался таблеток. К счастью, школьницу вовремя доставили в больницу и тем самым спасли ее жизнь.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Инцидент случился в школе-интернате Бериславского района
По словам восьмиклассницы, в течение года, когда она училась в школе-интернате, трое подростков всячески ее унижали.
Этот факт подтвердили и родители девочки. Они говорят, что дочь отказалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток.
"Ювенальные полицейские выехали в учебное заведение, где четыре часа общались с руководством и учениками. Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления", - сообщили в полиции.
В итоге некоторые ученики все же подтвердили, что трое парней оскорбляли девочку без причины.
А в руководстве школы добавили, что в заведении учатся дети с непростыми характерами и проблемами с поведением.
Как оказалась, парни и раньше имели проблемы с законом из-за хулиганского поведения. В их отношении были составлены административные протоколы по ст. 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Потерпевшая девочка сейчас учится дома дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.
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