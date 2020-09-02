Школьник с COVID-19 пришел на первый урок: родители не знают, что делать

В Бердянске Запорожской области школьник пришел в школу с коронавирусом. Заболевание подтвердили лабораторно и в школе провели комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится расследование и определяется круг лиц, с которыми ребенок общался.

COVID-19 был подтвержден ПЦР-тестом в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета. Класс, в котором обнаружили заболевание, отправили на самообучение до 17 сентября.

Коронавирус обнаружили случайно во время планового тестирования родителей и всей семьи. У взрослых тест оказался отрицательным, а у ребенка – положительным.

Подобная ситуация произошла в Киеве. У двоих учителей учебновоспитательного комплекса "Социум" подтвердился диагноз COVID-19, и вся школа ушла на карантин.

Родители в панике, так с началом учебного года в разы возрастает риск подцепить коронавирус. В некоторых школах родителям дают подписать бумагу, в которой указано, что школа не несет ответственности за распространение коронавируса. Бланк такого документа разместила в сообществе "Батьки SOS" Наталия Мошко.

"Я вот честно, не понимаю, это правильно такое подписывать, когда ребенок проводит в школе столько времени?" – возмутилась мама из Киевской области.

Фото: Натали Мошко/Батьки SOS

Подобные документы также заставляют подписывать и педагогов, как отмечают учителя – под страхом увольнения. В документе указано, что преподаватели отказываются от претензий к учебному заведению, берут на себя полную ответственность и выходят на работу под свой собственный риск. Адвокаты утверждают, что такая бумага нарушает нормы международного и национального права в части следования, а значит – незаконная.

Фото: facebook.com/hromovyy.viktor

Также родители сильно возмущены тем, что классные руководители требуют обеспечить детей всеми защитными средствами, хотя ранее сообщалось, что это ответственность школ. Некоторые сообщения доходят до абсурда.

Скриншот/ Батьки SOS

Некоторые родители всерьез задумались на полный переход на дистанционное обучение, некоторые оттягивают момент и пишут заявления на отсутствие детей в школе на первой неделе по семейным обстоятельствам. Это временная мера, но родители надеются на то, что ситуация урегулируется.

Каждая школа ищет свои варианты выхода из ситуаций. В некоторых – детей делят на группы. Одна часть класса идет на уроки, вторая сидит дома, через неделю меняются. Будет ли от этого толк, сейчас сказать трудно.

Другой вариант – детям делают несколько смен. Но увы, такая система подходит только для начальных классов, так как у них мало уроков. В старших классах уроки заканчиваются после обеда и растянуть две смены просто невозможно. Есть еще один минус – дети к обеду уже устают и уровень восприятия у них сильно снижается.

А в Минздраве пока советуют проводить уроки на свежем воздухе по возможности.

"Когда мы говорим про занятия на открытом воздухе, мы говорим, что, по возможности, максимально проводить занятия на открытом воздухе", - сказал министр Максим Степанов на брифинге 1 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве озвучили условие, при котором школьников могут снова отправить на карантин.

А также рассказывали о том, как начали учебный год в странах Европы и какие там действуют правила.