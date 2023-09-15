У школі під Рівним вчитель побив ногами учня у всіх на очах (відео)

Деталі побиття дитини у школі

"Вчитель фізкультури б'є учня у Хотинській філії", - йдеться у повідомленні.

Заступник директора філії Валентина Дудар повідомила, що інцидент стався 14 вересня на перерві між заняттями.

За її словами, до керівництва закладу жодних звернень від учня, інших учасників освітнього процесу та батьків не надходило, пише "Рівне Медіа".

Зазначається, що директор усунув від занять фізрука та його замінили іншим викладачем. Продовжується службове розслідування.

"Зараз ми спілкуємося зі свідками, батьками та викладачем із цієї нагоди", - додала Валентина Миколаївна Дудар.

Що думають українці з приводу того, що сталося

Цікаво, що деякі у коментарях написали, що дуже добре знають вчителя фізкультури, він урівноважений і ніколи не бив учнів. Також українці зазначають, що зараз діти здатні "довести до ручки" будь-кого.