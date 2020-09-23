В школе под Киевом учитель цинично наказала ученика: детали скандала

В украинской школе разгорается скандал
В Фастове Киевской области учитель заставил ребенка стоять с поднятыми руками. Так преподаватель решил наказать ребенка за якобы плохое поведение. Мать мальчика, который учится в третьем классе школы №1, очень расстроена таким поступком учителя. Об этом случае женщина написала в группу "Родители SOS" в Facebook.
Также женщина отметила, что не собирается так этого оставлять и планирует встретиться с учителем и директором школы.
"Добрый вечер, мой сын - ученик 3 класса, придя из школы сообщил, что на уроке за неподобающее поведение, учитель приказала стоять в гору поднятыми руками. Я возмущена, что существуют такие методы воспитания у учителя высшей категории. Завтра собираюсь в школу на встречу с учителем и директором!" - написала мать ребенка.
В комментариях украинцы выразили свой гнев действиями учителя и дали свои советы женщине.
Как мы ранее писали, под Харьковом учительница била 5-классницу книгой по голове.