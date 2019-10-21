ru
ua

В школе Киева вспыхнул вопиющий скандал: учителя просят не предавать огласке

Новости » Происшествия   

В одну из киевских школ проник неадекват, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения

В киевской школе вспыхнул небывалый скандал из-за неизвестного мужчины, который проник в школу. Неадекват приставал к первокласснику в туалете. К счастью, мальчику удалось отбиться от него. Об этом в Facebook рассказала сестра школьника Анастасия Григорук.

Инцидент произошел в школе № 123 Подольского района.

"Чувак стоял в туалете. Брат зашел, и пока делал свои дела, эта скотина полезла к нему. К счастью, малыш успел обернуться, ударить муд*ка по рукам и убежать", - пишет девушка.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неадеквата. Также выяснилось, что он "отметился" в еще одной киевской школе. В другом заведении учителям удалось поймать извращенца, но он сбежал до прибытия полиции.

В школе Киева №123 мужчина приставал к ребенку (фото: facebook.com/anastasiia.grigoruk)

Стоит отметить, что не менее странно выглядит и реакция администрации учебного заведения. Директор школы позвонил девушке, попытался выяснить кто она такая, и упрекнул, мол, зачем было раздувать скандал.

В школе Киева №123 мужчина приставал к ребенку (фото: facebook.com/anastasiia.grigoruk)

Пользователи сети шокированы произошедшим в школе. В месте, куда родители без опасения отдают своих детей, а многие из них еще и скидываются на охрану. В комментариях случай в учебном заведении называют настоящей "жестью".

  • Никогда не понимала, как взрослые и родители не верят детям и говорят не сгущать краски и и не преувеличивать. Братику поскорее стереть этот момент с памяти.
  • Какой ужас! Искренне желаю, чтобы брат забыл об этом, и это никак не повлияло на него! И конечно найти и посадить этого аморального человека!
  • Настя, это жесть. Ужасная жесть. Надеюсь, с братом все хорошо. Реакция школы и людей - ааааааааааа. У меня нет слов.
  • Реально директор сказал что не верит? Надо менять охрану, и донести ко всем родителям ситуацию, главное - дети, а не кто там что думает из учителей... Ох и люди блин, им же доверяешь...

Волонтеры называли своим Сыночком: на фронте погиб молодой морпех из Луганска (фото) На Донбассе погибла молодая женщина-солдат из элитного подразделения ВСУ (видео)
Читать все новости