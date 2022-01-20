В школе Киева повара и уборщица подрались из-за котлет на глазах у учеников

В Киеве в одной из школ произошла ссора между поварами и уборщицей в столовой, которая переросла в драку. "Яблоком раздора" в этом конфликте стали котлеты, которые на кухне намеревались использовать повторно, однако уборщица решила этому помешать, так как считала неприемлемым.
Об этом 20 января передает издание "КиевИнформ".
Инцидент случился в стенах средней школы №221, которая расположена на улице Кудряшова, 12\14, в Соломенском районе столицы, во вторник, 18 января, во время обеда.
Сообщается, что в момент потасовки работников кухни и уборщицы в столовой находились ученики младших классов, и разборки происходили у них на глазах.
Прибывшая директор школы смогла не без труда урегулировать конфликт и успокоила разъяренных поваров. Вызывать полицию руководитель учебного заведения отказалась.
Также были опубликованы скрины переписки родителей учеников в чате, где те обсуждали инцидент, свидетелями которого стали, пока ждали детей в школе. В посте говорится, что одна повариха пошла на директора с вилкой.
Родители учеников рассказали о драке поваров и уборщицы в школе Киева (фото: kievinform.com)
Отмечается, что родители после такого вопиющего случая встревожились качеством питания детей в этой школе. В сети выложили фото с блюдами из столовой, которыми кормят учеников СШ №221.
Чем кормят учеников школы №221 в Киеве (фото: kievinform.com)
Стоит отметить, что в Украине с начала 2022 года обновили меню для детей в школах и детсадах. И пока некоторые повара по своей инициативе и рецепту занимаются приготовлением "многоразовых" котлет, в сети пронеслась волна жесткой критики известного кулинара Евгения Клопотенко.
Так, недавно Клопотенко ответил на упреки и рассказал, почему украинцы боятся нового школьного меню.