Не шкодять при схудненні: ось що всі бояться їсти, щоб не зіпсувати фігуру

Що варто знати

Довгий час популярним був міф, що потрібно зменшувати кількість жирів в раціоні або взагалі їх виключати для того, щоб мати нормальні вагові показники.

Однак, життя і практика показали, що це не так і зараз є наукові підтвердження того що жири є необхідною складовою процесу схуднення.

Це відбувається так, що в жирів досить велика кількість калорій міститься. Але жири не впливають на рівень інсуліну і глюкози. І саме цей факт робить жирні продукти актуальними для процесу схуднення.

Корисні жири

Дієтолог розповіла, що варто вибирати жири, які є корисними, а це поліненасичені жирні кислоти, які містяться в рослинних і деяких тваринних продуктах. Наприклад, це лляне насіння, горіхи, риба, оливкова олія та самі оливки. Це ті корисні продукти, які слід мати вдома.

Крім того, жири необхідні для нормального синтезу гормонів і для б'юті-ефектів, щоб шкіра була здоровою та волосся сяяло.

"Не бійтеся жирних продуктів та не забувайте, що здорова тарілка передбачає 30% від загальної калорійності за рахунок жиру", - зазначила експерт.

Тому жири важливі і вони повинні бути в кожному прийомі їжі, але варто обирати лише корисні.

Що таке погані жири

Трансжири є в продуктах, що містять гідрогенізовані рослинні жири. Це найгірші жири для людського організму.

Можна знайти трансжири в:

смажених продуктах (картопля фрі, пончики, фастфуд)

маргарині

кондитерському жирі

випічці

Як і насичені жири, трансжири можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину.

До того ж трансжири пов'язують з підвищеним ризиком запальних процесів в організмі.

Вони можуть спричинити шкідливі наслідки для здоров'я, зокрема серцеві захворювання, діабет та інсульт.