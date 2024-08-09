Не шкодять при схудненні: ось що всі бояться їсти, щоб не зіпсувати фігуру
У жирів часто погана репутація серед тих, хто хоче схуднути. Але важливо, що не всі жири однакові. Деякі з них корисні та навіть можуть сприяти зміцненню здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
Що варто знати
Довгий час популярним був міф, що потрібно зменшувати кількість жирів в раціоні або взагалі їх виключати для того, щоб мати нормальні вагові показники.
Однак, життя і практика показали, що це не так і зараз є наукові підтвердження того що жири є необхідною складовою процесу схуднення.
Це відбувається так, що в жирів досить велика кількість калорій міститься. Але жири не впливають на рівень інсуліну і глюкози. І саме цей факт робить жирні продукти актуальними для процесу схуднення.
Корисні жири
Дієтолог розповіла, що варто вибирати жири, які є корисними, а це поліненасичені жирні кислоти, які містяться в рослинних і деяких тваринних продуктах. Наприклад, це лляне насіння, горіхи, риба, оливкова олія та самі оливки. Це ті корисні продукти, які слід мати вдома.
Крім того, жири необхідні для нормального синтезу гормонів і для б'юті-ефектів, щоб шкіра була здоровою та волосся сяяло.
"Не бійтеся жирних продуктів та не забувайте, що здорова тарілка передбачає 30% від загальної калорійності за рахунок жиру", - зазначила експерт.
Тому жири важливі і вони повинні бути в кожному прийомі їжі, але варто обирати лише корисні.
Що таке погані жири
Трансжири є в продуктах, що містять гідрогенізовані рослинні жири. Це найгірші жири для людського організму.
Можна знайти трансжири в:
- смажених продуктах (картопля фрі, пончики, фастфуд)
- маргарині
- кондитерському жирі
- випічці
Як і насичені жири, трансжири можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину.
До того ж трансжири пов'язують з підвищеним ризиком запальних процесів в організмі.
Вони можуть спричинити шкідливі наслідки для здоров'я, зокрема серцеві захворювання, діабет та інсульт.
Раніше дієтолог називав три продукти, які не варто їсти влітку, якщо хочете схуднути.
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