Шкодять серцю та погіршують здоров'я психіки: дієтолог розповіла, яких продуктів краще уникати

Які продукти пройшли ультраобробку

Ультраперероблені продукти - це продукти, які не містять цільних харчових інгредієнтів або містять їх у незначній кількості і пройшли кілька етапів обробки, під час яких додаються підсолоджувачі, барвники, ароматизатори та емульгатори.

Ці продукти мають негативний вплив на здоров’я, включаючи ризик серцевих захворювань, онкоризики, діабету 2 типу, погіршення психічного здоров’я та передчасної смерті.

Але небезпека ультраоброблених продуктів не обмежується лише очевидними продуктами, такими як чипси.

"Дослідження показують, що навіть деякі продукти, які ми вважаємо здоровими, також можуть містити велику кількість оброблених інгредієнтів. Це означає, що навіть продукти, які виглядають корисними, можуть мати негативний вплив на здоров’я, якщо вони пройшли складну обробку", - йдеться у повідомленні.

Дієтолог зазначила, щоб уникнути надмірно оброблених продуктів і зберегти своє здоров’я, важливо уважно вивчати етикетки на упаковках. Обираючи продукти з мінімальною обробкою, кожна людина робить крок до здоровішого харчування.

Список продуктів, які краще уникати на вечерю

Червоне м'ясо

Хоча червоне мʼясо є відмінним джерелом білка і заліза, його вживання на вечерю може бути проблематичним. Червоне м'ясо, особливо у великих кількостях, може бути важким для травлення і часто містить насичені жири, що може спричинити дискомфорт і вплинути на якість сну.

До того ж велике споживання червоного м'яса асоціюється з підвищеним ризиком хронічних захворювань.

Смажена їжа

Смажені продукти, такі як картопля фрі і курячі крильця, містять велику кількість насичених жирів і трансжирів. Це може призвести до печії, важкості в шлунку та проблем з травленням.

Наявність великої кількості жиру у їжі може уповільнити травлення і негативно вплинути на якість сну.

Солодощі

Вживання продуктів з високим вмістом цукру перед сном може вплинути на цикл сну. Цукор може спричинити сплески енергії і зниження рівня серотоніну, що ускладнює засинання і знижує якість сну.

Високий рівень споживання цукру може також вплинути на метаболізм і збільшити ризик набору ваги.

Продукти з високим вмістом клітковини

Клітковина є важливою для здорового травлення, але її споживання в пізній час може бути проблематичним. Продукти, багаті но клітковину, такі як бобові, цільнозернові продукти та деякі овочі, можуть викликати здуття живота та дискомфорт у шлунку, що може завадити хорошому сну.

Саме тому краще обирати овочі термічно оброблені на вечірній час, в такому разі кількість клітковини буде меншою.

Алкоголь

Алкоголь може здаватися допоміжним для розслаблення, але він негативно впливає на якість сну.

Такий напій може знижувати ефективність циклів сну, включаючи глибокий сон, і призводити до частих пробуджень вночі. Це може викликати відчуття втоми і зниження продуктивності наступного дня.