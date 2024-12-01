Без шкоди для здоров'я: дієтолог назвала продукти, які можна їсти після 6 вечора

Список дозволених продуктів

За словами дієтолога Ольги Безуглої, Їсти після 18.00 можна, але краще легку їжу - овочі, салати, запечену рибу, відварену або запечену курку.

Не варто їсти пізно ввечері, це стрес і велике навантаження для шлунка і всіх органів. До того ж ви отримаєте, як бонус - поганий сон.

Оптимальний час для прийому їжі - за 3-4 години до сну. У кожної людини повинен бути свій особистий комфортний графік прийому їжі, який підходить тільки їй.

Який продуктів ввечері не їсти

Ввечері не варто їсти жирну і гостру їжу, а також - солодке і дуже солоне, щоб не отримати набряки на ранок.

Тости - це найкраща їжа для комфорту та досить легка вечеря, але їх точно слід уникати пізно ввечері через високий вміст глікемічного індексу (ГІ). Їжа з високим ГІ може призвести до різкого підвищення рівня цукру та інсуліну, залишаючи вас втомленими та голодними, і знову схильними до переїдання, оскільки тіло прагне ще.

Печиво з чаєм або плитка шоколаду може спричинити стрибок рівня цукру в крові безпосередньо перед сном, що може ускладнити засинання. Крім того, піки та падіння рівня цукру в крові призводять до того, що вам хочеться більше перекусити.