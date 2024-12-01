Без шкоди для здоров'я: дієтолог назвала продукти, які можна їсти після 6 вечора

Багато людей, які слідкують за своїм харчуванням, цікавить питання: чи можна вечеряти після 18 години. Дієтолог розповіла, що їсти востаннє за день потрібно за 3 години до сну.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які можна безпечно їсти у такій годині та не переживати за самопочуття.

Список дозволених продуктів

За словами дієтолога Ольги Безуглої, Їсти після 18.00 можна, але краще легку їжу - овочі, салати, запечену рибу, відварену або запечену курку.

Не варто їсти пізно ввечері, це стрес і велике навантаження для шлунка і всіх органів. До того ж ви отримаєте, як бонус - поганий сон.

Оптимальний час для прийому їжі - за 3-4 години до сну. У кожної людини повинен бути свій особистий комфортний графік прийому їжі, який підходить тільки їй.

Який продуктів ввечері не їсти

Ввечері не варто їсти жирну і гостру їжу, а також - солодке і дуже солоне, щоб не отримати набряки на ранок.

Сон є важливим елементом для схуднення. Тому дуже важливо уникати кофеїну перед сном, який може порушити його. Це означає уникати кави, газованих напоїв та інших стимуляторів за вісім годин до того, як плануєте лягти спати.

М'ясо є чудовим джерелом білка, який необхідний для схуднення. Однак червоне м’ясо також містить багато жиру, тобто воно повільно засвоюється. Вживання бургера або стейка пізно ввечері може спричинити здуття живота або біль у шлунку.

Тости - це найкраща їжа для комфорту та досить легка вечеря, але їх точно слід уникати пізно ввечері через високий вміст глікемічного індексу (ГІ). Їжа з високим ГІ може призвести до різкого підвищення рівня цукру та інсуліну, залишаючи вас втомленими та голодними, і знову схильними до переїдання, оскільки тіло прагне ще.

Печиво з чаєм або плитка шоколаду може спричинити стрибок рівня цукру в крові безпосередньо перед сном, що може ускладнити засинання. Крім того, піки та падіння рівня цукру в крові призводять до того, що вам хочеться більше перекусити.