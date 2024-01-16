Учасники Нацвідбору "наїхали" на українців, які побачили "російський слід" в їхній пісні

Український гурт NAHABA, який став фіналістом Нацвідбору на Євробачення 2024, відреагував на закиди стосовно плагіату їхньої конкурсної пісні "GLASSS", яка нібито схожа на композицію "Нас не догонят" російської групи t.a.T.u.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку колективу.

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За словами музикантів, їм прикро, що деякі українці досі тримають у голові російський контент.

"Хочемо з вами роз'яснити один момент, який склався нещодавно з приводу "плагіату" на "Тату". Насправді дуже шкода, що досі так багато українців тримають в голові російський контент", - сказали артисти.

NAHABA (фото: instagram.com/vakyolia)

"Насправді дуже сумно, що один російський гурт в даному стилі може перекрити просто сотні різних проєктів в даному жанрі у всьому світі", - додали вони.

NAHABA назвали пісні, якими вони надихалися. Серед перерахованих виконавців є дует You Love Her, гурт Kap Bambino, дует Crystal Castles, виконавець FRXZN, співак SARCOMA HORROR, артист Banshee та інші.

Також вони наголосили на тому, що ця музика вплинула на їхню творчість загалом, а не на створення конкурсного треку Glass.

Нагадаємо, 3 лютого відбудеться Нацвідбір на Євробачення-2024. Нещодавно всі 11 учасників презентували свої композиції.