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Можна занести інфекцію у шкіру: ось що заборонено робити, коли вкусив комар

Що не можна робити після укусу комарів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Влітку комарі можуть закусати вас так, що не залишиться живого місця. Є, деяка річ, яку заборонено робити після укусу, щоб ще більше не нашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Що не можна робити після укусу комарів

До того ж розчухування в місцях укусів пошкоджує вашу шкіру і викликає вивільнення більшої кількості гістаміну, через що свербіж посилюється.

На щастя, більшість укусів комарів проходять без проблем. Але чим менше ви будете чесати місце, тим швидше все пройде.

Деякі продукти від укусів не допоможуть полегшити стан, а інколи можуть зробити ще гірше. Серед них:

  • мед
  • вівсяні ванни
  • Алое вера
  • часник
  • лимонний або лаймовий сік
  • зубна паста
  • оцет
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Догляд за шкіроюКомарі