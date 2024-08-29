Можна занести інфекцію у шкіру: ось що заборонено робити, коли вкусив комар

Що не можна робити після укусу комарів

До того ж розчухування в місцях укусів пошкоджує вашу шкіру і викликає вивільнення більшої кількості гістаміну, через що свербіж посилюється.

На щастя, більшість укусів комарів проходять без проблем. Але чим менше ви будете чесати місце, тим швидше все пройде.

Деякі продукти від укусів не допоможуть полегшити стан, а інколи можуть зробити ще гірше. Серед них: